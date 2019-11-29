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Власти рассказали, когда на здании мэрии в Новосибирске пойдут часы

Они вышли из строя полтора месяца назад

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Электронные часы на здании мэрии не работают с середины октября

Электронные часы на здании мэрии не работают с середины октября

Власти Новосибирска рассказали о том, когда снова начнут работать уличные часы на здании мэрии, — они вышли из строя полтора месяца назад.

— Определена подрядная организация, которая выполнит ремонтно-восстановительные работы. Запуск часов в эксплуатацию планируется на январь 2020 года, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пресс-центре уточнили, что уличные часы на фасадах административного здания «находятся в нерабочем состоянии с 14 октября».

Из строя вышли часы как со стороны улицы Депутатской, так и со стороны улицы Щетинкина

Из строя вышли часы как со стороны улицы Депутатской, так и со стороны улицы Щетинкина

Прошлым летом на фасаде дома на Красном проспекте, 11 снова запустили часы, которые стояли несколько лет. Работа по их ремонту заняла два месяца — мастерам удалось полностью сохранить оригинальный механизм, заменив лишь пару болтов.

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КОММЕНТАРИИ (46)

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29 ноя 2019 в 14:01

Позорище - часы починить не могут за день!

Ржу
29 ноя 2019 в 13:17

Да глубоко фиалетово, когда пойдут эти часы.По мне, что работают они, что нет.
Вот пусть лучше мэрия чётко и внятно ответит, когда прекратят в городе отключать отопление?
Это более важно.
Ну или хотя бы внятно ответят, готовы ли они к метелям? Или потом опять будут бубнить, что на такое количества снега они не рассчитывали, но приложат все силы?

Орёл
29 ноя 2019 в 13:25

Ой смешно. Локоть просто до ужаса не эффективный руководитель. В таких мелочах это вот как видно.