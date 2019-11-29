Власти рассказали, когда на здании мэрии в Новосибирске пойдут часы

Электронные часы на здании мэрии не работают с середины октября

Власти Новосибирска рассказали о том, когда снова начнут работать уличные часы на здании мэрии, — они вышли из строя полтора месяца назад.



— Определена подрядная организация, которая выполнит ремонтно-восстановительные работы. Запуск часов в эксплуатацию планируется на январь 2020 года, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В пресс-центре уточнили, что уличные часы на фасадах административного здания «находятся в нерабочем состоянии с 14 октября».

