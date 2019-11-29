Власти рассказали, когда на здании мэрии в Новосибирске пойдут часы

Власти Новосибирска рассказали о том, когда снова начнут работать уличные часы на здании мэрии, — они вышли из строя полтора месяца назад.
— Определена подрядная организация, которая выполнит ремонтно-восстановительные работы. Запуск часов в эксплуатацию планируется на январь 2020 года, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В пресс-центре уточнили, что уличные часы на фасадах административного здания «находятся в нерабочем состоянии с 14 октября».
Прошлым летом на фасаде дома на Красном проспекте, 11 снова запустили часы, которые стояли несколько лет. Работа по их ремонту заняла два месяца — мастерам удалось полностью сохранить оригинальный механизм, заменив лишь пару болтов.