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Криминал

Суд наказал директора «Горводоканала» в Новосибирской области за взятки, полученные на карту

Он брал взятки за заключение муниципального контракта

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Наказание Ануфриев будет отбывать в тюрьме строго режима. Фото из архива

Наказание Ануфриев будет отбывать в тюрьме строго режима. Фото из архива

В Новосибирской области осудили за взятки директора «Горводоканала» в Куйбышеве. Следователи установили, что Евгений Ануфриев брал деньги от предпринимателей с 2017 года — им удалось доказать три эпизода. 

В первом случае он получили более 160 тысяч рублей за выдачу документов, необходимых для подключения домов к водопроводу. В конце 2018 года взял более 180 тысяч рублей с другого предпринимателя за заключение с ним муниципального контракта. Деньги он получил на банковскую карточку. Таким же образом Ануфриев получил и третью взятку в 50 тысяч рублей также за заключение муниципального контракта.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, из которых два эпизода совершены в крупном размере и один эпизод совершен в значительном размере». Приговором суда руководителю МУП «Горводоканал» назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Наказание Ануфриев будет отбывать в колонии строго режима.

В конце октября Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве с деньгами новосибирского «Горводоканала», которые исчезли при строительстве водовода в Ленинском районе. Из-за этого дела в начале марта 2019 года в здание «Горводоканала» на улице Революции пришла полиция. Из здания выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки (журналисты НГС вели онлайн с места событий).

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КОММЕНТАРИИ (25)

Стабильность
29 ноя 2019 в 12:46
+9 −1

Они все там такие! Кого не возьми все с взятками.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 12:49
+6 −2

Ну а Похилу то пофиг

29 ноя 2019 в 13:08
+7 −0

Надо было воровать миллионы тогда бы не сел а получил условно.