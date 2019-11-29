Суд наказал директора «Горводоканала» в Новосибирской области за взятки, полученные на карту

В Новосибирской области осудили за взятки директора «Горводоканала» в Куйбышеве. Следователи установили, что Евгений Ануфриев брал деньги от предпринимателей с 2017 года — им удалось доказать три эпизода.

В первом случае он получили более 160 тысяч рублей за выдачу документов, необходимых для подключения домов к водопроводу. В конце 2018 года взял более 180 тысяч рублей с другого предпринимателя за заключение с ним муниципального контракта. Деньги он получил на банковскую карточку. Таким же образом Ануфриев получил и третью взятку в 50 тысяч рублей также за заключение муниципального контракта.