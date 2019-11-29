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Посетитель салона сотовой связи набросился на продавца с ножом и ранил в грудь

Подозреваемого уже задержали, он унёс из кассы 37 тысяч рублей

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Под подозрение в разбое попал 23-летний новосибирец

Под подозрение в разбое попал 23-летний новосибирец

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в налёте на салон сотовой связи: во время нападения пострадала продавец.

— 27 ноября около 20:20 в один из салонов сотовой связи по улице Рассветной в Калининском районе зашёл посетитель с перевязанным шарфом лицом. Некоторое время он разглядывал витрины и задавал сотруднице салона интересующие его вопросы. Выбрав удобный момент, мужчина достал нож и, нанеся им несколько ударов в область груди продавцу, забрал из кассы 37 тысяч рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. Вскоре сотрудники ППС по приметам задержали подозреваемого в его квартире. Под уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) попал 23-летний новосибирец. По данным пресс-службы, полицейские забрали у него нож и украденные деньги.

— Сотрудники уголовного розыска продолжают проверять подозреваемого на причастность к иным преступлениям, — добавили в областной полиции.

По информации ведомства, жизни и здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске завершился суд над посетителем салона сотовой связи «Билайн», который случайно выстрелил в голову продавцу

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КОММЕНТАРИИ (4)

cerb
29 ноя 2019 в 10:45

пацанчик с дома одежды подрос..

29 ноя 2019 в 10:44

Вот же гадёныш, ну ударил бы просто, но нет надо ножом, а на вид какой-то жиденький, закрыть лет на 20.