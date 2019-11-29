Посетитель салона сотовой связи набросился на продавца с ножом и ранил в грудь

Под подозрение в разбое попал 23-летний новосибирец

— 27 ноября около 20:20 в один из салонов сотовой связи по улице Рассветной в Калининском районе зашёл посетитель с перевязанным шарфом лицом. Некоторое время он разглядывал витрины и задавал сотруднице салона интересующие его вопросы. Выбрав удобный момент, мужчина достал нож и, нанеся им несколько ударов в область груди продавцу, забрал из кассы 37 тысяч рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в налёте на салон сотовой связи: во время нападения пострадала продавец.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. Вскоре сотрудники ППС по приметам задержали подозреваемого в его квартире. Под уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) попал 23-летний новосибирец. По данным пресс-службы, полицейские забрали у него нож и украденные деньги.

— Сотрудники уголовного розыска продолжают проверять подозреваемого на причастность к иным преступлениям, — добавили в областной полиции.



По информации ведомства, жизни и здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает.