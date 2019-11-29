Застряли в Новосибирске: 17 человек вторые сутки живут в гостинице и не могут вылететь из города

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживают рейс авиакомпании «Алроса» в Домодедово: пассажиры ждут вылета вторые сутки.



По данным онлайн-табло Толмачёво, пассажиры рейса 9978 должны были вылететь в Москву на Boeing 737 ещё в среду, 27 ноября, в 19:10. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 18:50 29 ноября.

Задержка связана с тем, что за пассажирами пока не прилетел самолёт.

Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, ранее также на двое суток задержался вылет рейса авиакомпании «Алроса» из Новосибирска в Певек. Это случилось из-за сильного снегопада на Чукотке. Поэтому теперь задерживается и прилёт самолёта из Певека.