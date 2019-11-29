Застряли в Новосибирске: 17 человек вторые сутки живут в гостинице и не могут вылететь из города

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживают рейс авиакомпании «Алроса» в Домодедово: пассажиры ждут вылета вторые сутки.
По данным онлайн-табло Толмачёво, пассажиры рейса 9978 должны были вылететь в Москву на Boeing 737 ещё в среду, 27 ноября, в 19:10. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 18:50 29 ноября.
Задержка связана с тем, что за пассажирами пока не прилетел самолёт.
Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, ранее также на двое суток задержался вылет рейса авиакомпании «Алроса» из Новосибирска в Певек. Это случилось из-за сильного снегопада на Чукотке. Поэтому теперь задерживается и прилёт самолёта из Певека.
— Как только самолёт из Певека вернется в Новосибирск, он сразу же вылетит в Москву по рейсу 9978 авиакомпании «Алроса», — сообщила помощник транспортного прокурора.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр авиакомпании «Алроса» запрос с просьбой прокомментировать задержку рейса.
— Рейс ожидают 17 пассажиров, они размещены в гостинице Skyport. Жалоб от пассажиров не поступало на данный момент, — уточнила Екатерина Телегина.
В середине этой неделе пассажиры рейса авиакомпании S7 Airlines улетели из Новосибирска в Москву только со второго раза. В первый раз в самолёте сработал датчик технической неисправности, и экипаж принял решение вернуться в Толмачёво. После этого самолёт долго кружил над регионом, вырабатывая топливо перед приземлением в новосибирском аэропорту.