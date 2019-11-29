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Дороги и транспорт

Застряли в Новосибирске: 17 человек вторые сутки живут в гостинице и не могут вылететь из города

Причиной этому стал сильный снегопад на Дальнем Востоке

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Вылета из Новосибирска в Москву ждут 17 пассажиров задержанного рейса

Вылета из Новосибирска в Москву ждут 17 пассажиров задержанного рейса

В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживают рейс авиакомпании «Алроса» в Домодедово: пассажиры ждут вылета вторые сутки.

По данным онлайн-табло Толмачёво, пассажиры рейса 9978 должны были вылететь в Москву на Boeing 737 ещё в среду, 27 ноября, в 19:10. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 18:50 29 ноября. 

Задержка связана с тем, что за пассажирами пока не прилетел самолёт.

Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, ранее также на двое суток задержался вылет рейса авиакомпании «Алроса» из Новосибирска в Певек. Это случилось из-за сильного снегопада на Чукотке. Поэтому теперь задерживается и прилёт самолёта из Певека.

— Как только самолёт из Певека вернется в Новосибирск, он сразу же вылетит в Москву по рейсу 9978 авиакомпании «Алроса», — сообщила помощник транспортного прокурора.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр авиакомпании «Алроса» запрос с просьбой прокомментировать задержку рейса.

— Рейс ожидают 17 пассажиров, они размещены в гостинице Skyport. Жалоб от пассажиров не поступало на данный момент, — уточнила Екатерина Телегина.

В середине этой неделе пассажиры рейса авиакомпании S7 Airlines улетели из Новосибирска в Москву только со второго раза. В первый раз в самолёте сработал датчик технической неисправности, и экипаж принял решение вернуться в Толмачёво. После этого самолёт долго кружил над регионом, вырабатывая топливо перед приземлением в новосибирском аэропорту.

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аэропорт ТолмачевоЗадержка рейса

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
29 ноя 2019 в 12:31
+2 −4

Странно, ещё никто не написал - "запретить снегопады! ", " Путин - виноват! ", " Ох, уж эти скрепы... ")))) И т. д.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 13:22
+3 −1

Вот они, хваленые Боинги и Эрбасы. Чуть снежок припорошил и они прикованы к земле. Советские Илы, Тушки и Анушки летали в любую...

29 ноя 2019 в 13:05
+2 −2

Тоже мне новость! Тут полтора миллиона застряло и никуда свалить не может!