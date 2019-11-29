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Происшествия

Школьница попала под машину на трассе: пострадавшую увезли в больницу

«Ниссан» сбил девочку на пешеходном переходе

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ДТП случилось примерно в 37 километрах от Новосибирска

ДТП случилось примерно в 37 километрах от Новосибирска

В Новосибирской области 14-летняя девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами после того, как вечером 28 ноября её сбил «Ниссан Санни» на трассе К17р.

ДТП случилось на 37-м километре трассы на территории села Ярково Новосибирского района, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

— Водитель 1954 года рождения (65 лет) на автомобиле «Ниссан Санни» двигался по автодороге К17р со стороны Новосибирска в сторону Ордынского и совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил Константин Шкабарня.

По его словам, попавшая под машину 14-летняя девочка получила тяжёлые травмы. Её увезли в больницу с диагнозом «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей теменной области, дисторсия шейного отдела позвоночника, ушибы и ссадины».

В ГИБДД уточнили, что пешеходный переход, на котором случилось ДТП, освещён. 

Водитель «Ниссана» был трезвым, права он получил в 2001 году. Сам он пояснил автоинспекторам, что ехал со скорость около 40 километров в час, когда почувствовал удар. После этого водитель сразу нажал на педаль тормоза. Вину в ДТП он признал, рассказал Константин Шкабарня.

«Ниссан» сбил девочку на пешеходном переходе

«Ниссан» сбил девочку на пешеходном переходе

Водитель рассказал автоинспекторам, что перед ДТП ехал со скоростью около 40 километров в час

Водитель рассказал автоинспекторам, что перед ДТП ехал со скоростью около 40 километров в час

На прошлой неделе женщина за рулём «Тойоты» сбила 15-летнего подростка на Дуси Ковальчук: мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 09:52
+2 −2

гремучее сочетание - водитель за 60 + ниссан Санни. Два непредсказуемых объекта. такие травмы при 40 км.ч получить невозможно.

29 ноя 2019 в 09:48
+2 −1

Водитель «Ниссана» был трезвым, права он получил в 2001 году. Сам он пояснил автоинспекторам, что ехал со скорость около 40...

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 09:47
+2 −1

40 км/ч и такие травмы? Под сотню навливал наверняка и решил не тормозить. А девчонка похоже пошла переходить не глядя по...