Школьница попала под машину на трассе: пострадавшую увезли в больницу

ДТП случилось примерно в 37 километрах от Новосибирска Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирской области 14-летняя девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами после того, как вечером 28 ноября её сбил «Ниссан Санни» на трассе К17р. ДТП случилось на 37-м километре трассы на территории села Ярково Новосибирского района, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня. — Водитель 1954 года рождения (65 лет) на автомобиле «Ниссан Санни» двигался по автодороге К17р со стороны Новосибирска в сторону Ордынского и совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил Константин Шкабарня.

По его словам, попавшая под машину 14-летняя девочка получила тяжёлые травмы. Её увезли в больницу с диагнозом «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей теменной области, дисторсия шейного отдела позвоночника, ушибы и ссадины». В ГИБДД уточнили, что пешеходный переход, на котором случилось ДТП, освещён. Водитель «Ниссана» был трезвым, права он получил в 2001 году. Сам он пояснил автоинспекторам, что ехал со скорость около 40 километров в час, когда почувствовал удар. После этого водитель сразу нажал на педаль тормоза. Вину в ДТП он признал, рассказал Константин Шкабарня.

«Ниссан» сбил девочку на пешеходном переходе Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области

Водитель рассказал автоинспекторам, что перед ДТП ехал со скоростью около 40 километров в час Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области