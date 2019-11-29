Последствия жёсткого ДТП с тремя седанами на Красном проспекте попали на видео

Кадры с последствиями аварии появились в социальных сетях

В ночь на пятницу, 29 ноября, в Центральном районе Новосибирска случилась жёсткая авария с участием трёх автомобилей: очевидец снял разбившиеся машины на видео.

— На пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской столкнулись три седана: Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Chevrolet Lanos. Два автомобиля из трёх получили серьёзные повреждения, — сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



Как пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков, эта авария вошла в число ДТП с материальным ущербом — в столкновении никто не пострадал. На месте происшествия работал экипаж ДПС.

