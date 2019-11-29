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Происшествия

Последствия жёсткого ДТП с тремя седанами на Красном проспекте попали на видео

Авария случилась ночью на перекрёстке с Ядринцевской

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Кадры с последствиями аварии появились в социальных сетях

Кадры с последствиями аварии появились в социальных сетях

В ночь на пятницу, 29 ноября, в Центральном районе Новосибирска случилась жёсткая авария с участием трёх автомобилей: очевидец снял разбившиеся машины на видео.

— На пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской столкнулись три седана: Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Chevrolet Lanos. Два автомобиля из трёх получили серьёзные повреждения, — сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков, эта авария вошла в число ДТП с материальным ущербом — в столкновении никто не пострадал. На месте происшествия работал экипаж ДПС.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Накануне читатель НГС снял на видео последствия жёсткой утренней аварии на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе: после столкновения двух грузовиков один из них улетел в кювет.

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КОММЕНТАРИИ (14)

29 ноя 2019 в 08:48

Жёсткое ДТП... А мне вот интересно, если есть жёсткое, то должно быть и мягкое. НГС, вы кого на работу набрали? Хотя, это ещё не предел. Вот когда будут в заголовках писать «жОсское», вот тогда уже точно finita la comedia.

29 ноя 2019 в 08:42

Виновата ночь и темнота и ротозеи за рулем!

Житель центра
29 ноя 2019 в 08:41

Автохлам самоочищает город от своего присутствия.