Школьные скандалы и конфликты решили обсуждать на специальном родительском совете: кто туда вошел

После ряда резонансных событий в школах Новосибирска при уполномоченном по правам ребёнка создали родительский совет по решению различных проблем в новосибирских школах и детсадах.
— В совет входят пока 8 человек. Это представители школ Новосибирска. Председателем является сама Надежда Болтенко. Как они туда попали? Аппарат уполномоченного по правам ребёнка связался с департаментом образования и попросил предоставить для совета кандидатов — представителей школьных родительских комитетов, — сообщила помощник детского омбудсмена Ольга Щетинкина
В будущем количество членов родительского совета, возможно, увеличится. Родители будут собираться раз в три месяца, а в случае резонансных происшествий — чаще. Дата первого сбора пока ещё не назначена.
Функция у совета, как пояснила Ольга Щетинкина, рекомендательная. Родительский совет будет давать какие-то рекомендации Надежде Болтенко. Далее, в зависимости от характера предложений, их могут перенаправить в Законодательное собрание Новосибирской области.
— Уполномоченному сейчас поступают жалобы и обращения от родителей. Чтобы решать эти вопросы, в помощь себе она создала родительский совет, — объяснили причины создания родительского совета в аппарате детского омбудсмена.
Этой осенью в Новосибирске случилось несколько резонансных происшествий в учебных заведениях. 17 октября в одной из школ обнаружили покончившую с собой старшеклассницу. Корреспондент НГС выяснил на месте, что предшествовало трагедии. Еще одну школьницу, покончившую с собой, обнаружили в Первомайском районе в начале ноября. 20 ноября утром было обнаружено тело семиклассника — следователи проводят проверку из-за его смерти, а родители в чатах WhatsApp распространяют информацию о том, что мальчик умер из-за снюсов. Позже школьники анонимно рассказали, что происходит у них в школах. А ещё через несколько дней Новосибирск обсуждал драку 9-летних школьниц. В детсадах тем временем родители жаловались на новые поборы.