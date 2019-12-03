Школьные скандалы и конфликты решили обсуждать на специальном родительском совете: кто туда вошел

Родительский совет будет разбирать разные проблемы в школах и детсадах

После ряда резонансных событий в школах Новосибирска при уполномоченном по правам ребёнка создали родительский совет по решению различных проблем в новосибирских школах и детсадах.



— В совет входят пока 8 человек. Это представители школ Новосибирска. Председателем является сама Надежда Болтенко. Как они туда попали? Аппарат уполномоченного по правам ребёнка связался с департаментом образования и попросил предоставить для совета кандидатов — представителей школьных родительских комитетов, — сообщила помощник детского омбудсмена Ольга Щетинкина

