Сюрреалист из Германии привёз в Новосибирск картины стоимостью несколько миллионов евро

Художник-сюрреалист Женя Шеф (справа) и коллекционер Григорий Гапонов на фоне главной картины выставки «Государь» Фото: Илья Калинин

В Художественном музее Новосибирска открылась выставка «На краю земли» современного художника-сюрреалиста из Германии Жени Шефа, работы которого активно расходятся по музеям и частным коллекциям практически сразу после создания.

— Я счастливый художник в том смысле, что мои картины после создания направляются в другие страны. Эта выставка — исключение, я впервые решил за какой-то период собрать мои работы, чтобы показать их вместе до того, как они куда-нибудь уедут. Собиратели, которые интересуются моим творчеством, следят за тем, что у меня появляется, и как только возникают какие-то новые композиции, стараются их приобрести. Даже здесь уже несколько вещей — не мои, — рассказал НГС художник Женя Шеф.



Композиция, нарисованная с использованием чая Фото: Илья Калинин

Главная часть выставки — серия работ, посвящённая трагической судьбе царской семьи Николая II. В центре зала — картина «Государь» с сидящим на камне задумчивым русским императором, фуражка которого раскрашена сусальным золотом, словно нимб у святого на иконе. На стенах в коридоре — небольшие портреты погибших дочерей Николая II с мужскими лицами, а также композиция, созданная с использованием чая по рисунку княжны Анастасии.

Отдельные работы художник пишет по технике старых фламандцев — на жидком янтаре Фото: Илья Калинин

— Они (княжны. — Прим. ред.) пережили такие муки и такие сложные времена, что им пришлось закалиться, и из этих очаровательных молодых принцесс получились люди, которые должны были бороться с большими сложностями в жизни, — объяснил художник мужские черты лиц изображённых девочек.

«Источник ницшеанства» — ироническое представление художником ХХ столетия: с монументальным Лениным и присевшим отдохнуть Сталиным Фото: Илья Калинин

Помимо «царской» серии на выставке представлены работы и на другие темы. Некоторые картины рассматривать можно подолгу, подмечая незаметные детали. Вот, например, «Археология модерна»: кажется, что здесь изображены какие-то бедные рыбаки, вытащившие в сетях вместе с рыбой остатки археологических древностей. Но внимательно присмотревшись, понимаешь, что древности эти — современные часы и мобильный телефон, а эти рыбаки, стало быть, наше далёкое будущее.

Фрагмент картины «Археология модерна», написанной в 2017 году Фото: Илья Калинин

— Мне кажется, западное искусство сейчас находится в состоянии глубокого упадка. На мой взгляд, русские художники здесь имеют гораздо больше возможности самовыражения, чем западные, по сути дела — обречённые на абстрактные холсты и пустые инсталляции. В русском искусстве очень много потенциала. Это причина, почему я здесь делаю выставку, — объяснил Женя Шеф. Всего в Художественном музее представлено около 70 картин Шефа. Выставка продлится до конца января 2020 года. Организовал экспозицию новосибирский коллекционер и почётный член Российской Академии художеств Григорий Гапонов.

«Идея сделать выставку в Сибири Жене очень понравилась. Он ни разу не выставлялся за Уралом», — рассказал организатор выставки Григорий Гапонов Фото: Илья Калинин

— Женя Шеф — это легенда современного русского искусства. Он знаком со всей нашей элитой, которая связана с искусством: с Ростроповичем, Вишневской, Ильёй Кабаковым… В общем, со всем цветом нашей эмиграции тех ещё лет. Познакомились мы с ним на одном из московских мероприятий. Мне его творчество очень интересно. Он настоящий художник. И довольно востребованный. Такие работы в среднем стоят от 30 000 евро. Конечно, какие-то знаковые картины могут стоить и 150 тысяч... В общем, он своё место в истории уже занял, — заметил Григорий Гапонов.

