Сюрреалист из Германии привёз в Новосибирск картины стоимостью несколько миллионов евро

В Художественном музее Новосибирска открылась выставка «На краю земли» современного художника-сюрреалиста из Германии Жени Шефа, работы которого активно расходятся по музеям и частным коллекциям практически сразу после создания.
— Я счастливый художник в том смысле, что мои картины после создания направляются в другие страны. Эта выставка — исключение, я впервые решил за какой-то период собрать мои работы, чтобы показать их вместе до того, как они куда-нибудь уедут. Собиратели, которые интересуются моим творчеством, следят за тем, что у меня появляется, и как только возникают какие-то новые композиции, стараются их приобрести. Даже здесь уже несколько вещей — не мои, — рассказал НГС художник Женя Шеф.
Главная часть выставки — серия работ, посвящённая трагической судьбе царской семьи Николая II. В центре зала — картина «Государь» с сидящим на камне задумчивым русским императором, фуражка которого раскрашена сусальным золотом, словно нимб у святого на иконе. На стенах в коридоре — небольшие портреты погибших дочерей Николая II с мужскими лицами, а также композиция, созданная с использованием чая по рисунку княжны Анастасии.
— Они (княжны. — Прим. ред.) пережили такие муки и такие сложные времена, что им пришлось закалиться, и из этих очаровательных молодых принцесс получились люди, которые должны были бороться с большими сложностями в жизни, — объяснил художник мужские черты лиц изображённых девочек.
Помимо «царской» серии на выставке представлены работы и на другие темы. Некоторые картины рассматривать можно подолгу, подмечая незаметные детали. Вот, например, «Археология модерна»: кажется, что здесь изображены какие-то бедные рыбаки, вытащившие в сетях вместе с рыбой остатки археологических древностей. Но внимательно присмотревшись, понимаешь, что древности эти — современные часы и мобильный телефон, а эти рыбаки, стало быть, наше далёкое будущее.
— Мне кажется, западное искусство сейчас находится в состоянии глубокого упадка. На мой взгляд, русские художники здесь имеют гораздо больше возможности самовыражения, чем западные, по сути дела — обречённые на абстрактные холсты и пустые инсталляции. В русском искусстве очень много потенциала. Это причина, почему я здесь делаю выставку, — объяснил Женя Шеф.
Всего в Художественном музее представлено около 70 картин Шефа. Выставка продлится до конца января 2020 года. Организовал экспозицию новосибирский коллекционер и почётный член Российской Академии художеств Григорий Гапонов.
— Женя Шеф — это легенда современного русского искусства. Он знаком со всей нашей элитой, которая связана с искусством: с Ростроповичем, Вишневской, Ильёй Кабаковым… В общем, со всем цветом нашей эмиграции тех ещё лет. Познакомились мы с ним на одном из московских мероприятий. Мне его творчество очень интересно. Он настоящий художник. И довольно востребованный. Такие работы в среднем стоят от
Справка: Женя Шеф, или Евгений Шеффер — известный сюрреалист, работы которого находятся в крупнейших музеях мира: Русском музее в Санкт-Петербурге, в американском Зиммерли Музее, в Македонском музее современного искусства, в музеях Германии, Испании, Сан-Марино и частных коллекциях по всему миру. Женя Шеф эмигрировал из СССР в 1985 году в Западную Германию, где у него была супруга. Он создал иллюстрации ко многим книгам, в том числе для издания прозы и поэзии Эдгара Алана По (Москва, 1983 год). Хочет создать в Испании Академию сюрреализма.
В то время как германский сюрреалист собирался на выставку в Новосибирск, сибирские современные художники приехали со своими работами в Берлин. 15 ноября НГС рассказал о месяце работы в Германии новосибирской арт-команды «Такнадо».