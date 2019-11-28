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Спорт

Защитника «Сибири» Алексеева дисквалифицировали на два матча

Помимо отстранения от игр, Алексеева также ждёт денежный штраф

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Защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча. 

«Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Сибири" Константина Алексеева по пункту 1.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ: дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 27 ноября, в третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом соперника. В результате он был удалён до конца игры. 

Алексеев&nbsp;получил от судей штраф «5+20»

Алексеев получил от судей штраф «5+20»

В среду, 20 ноября, в Новосибирске состоялся матч чемпионата КХЛ — ХК «Сибирь» принимал на домашней арене «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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28 ноя 2019 в 22:55

Хоть он и симпатичный, но за такое надо выписать леща.

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28 ноя 2019 в 22:52

Надо в полном составе всех их дисквалифицировать, позорники играть не умеют.

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28 ноя 2019 в 22:53

Пинок под зад полицаям обошёлся в 3-4 года