Защитника «Сибири» Алексеева дисквалифицировали на два матча

Защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча.



«Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Сибири" Константина Алексеева по пункту 1.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ: дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 27 ноября, в третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом соперника. В результате он был удалён до конца игры.