КАМАЗ, пассажирский микроавтобус и «Тойота» столкнулись на Бердском шоссе

— ДТП произошло на территории Советского района, возле автозаправки «Топаз». По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, — рассказали корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе города Бердска.

Сегодня вечером, 28 ноября, на Бердском шоссе столкнулись грузовой КАМАЗ, пассажирский микроавтобус и Toyota RAV-4. Как сообщается в паблике «АСТ-54», от удара микроавтобус развернуло поперёк дороги, у него замяты задние двери, а КАМАЗ занесло так, что он перегородил обе полосы.

Как сообщил корреспонденту НГС очевидец, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.



— Саму аварию я не видела, только последствия. Возле пешеходного перехода столкнулись легковая машина, пассажирская «Газель» и КАМАЗ, заняли все полосы движения. Возле машин стояли люди, пострадавших не заметила, — рассказала женщина.

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