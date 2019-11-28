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Происшествия

КАМАЗ, пассажирский микроавтобус и «Тойота» столкнулись на Бердском шоссе

ДТП заблокировало движение на трассе

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС

Сегодня вечером, 28 ноября, на Бердском шоссе столкнулись грузовой КАМАЗ, пассажирский микроавтобус и Toyota RAV-4. Как сообщается в паблике «АСТ-54», от удара микроавтобус развернуло поперёк дороги, у него замяты задние двери, а КАМАЗ занесло так, что он перегородил обе полосы. 

— ДТП произошло на территории Советского района, возле автозаправки «Топаз». По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, — рассказали корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе города Бердска.

Как сообщил корреспонденту НГС очевидец, ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.

— Саму аварию я не видела, только последствия. Возле пешеходного перехода столкнулись легковая машина, пассажирская «Газель» и КАМАЗ, заняли все полосы движения. Возле машин стояли люди, пострадавших не заметила, — рассказала женщина.

Если вы знаете подробности этого происшествия или сделали фото с места, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Сегодня днём появилось видео жёсткой утренней аварии на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе: после столкновения двух грузовиков один из них улетел в кювет.

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