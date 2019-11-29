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Водитель на машине «Яндекс.Такси» украл аккумулятор из чужих «Жигулей» и попал на видео

Он вскрыл чужой автомобиль и унес аккумулятор

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На мужчину, снявшего аккумулятор с чужой машины, завели уголовное дело. Теперь ему грозит срок

На мужчину, снявшего аккумулятор с чужой машины, завели уголовное дело. Теперь ему грозит срок

В Новосибирске водитель на автомобиле с символикой «Яндекс.Такси» (бортовой номер 029) ночью 28 ноября заехал во двор дома Селезнева, 32, вскрыл чужой ВАЗ-2104 и украл аккумуляторную батарею. Владелец «Жигулей» обнаружил кражу утром и сразу обратился в полицию. 

— Я в 8:30 вышел, на работу собирался. Сел в машину, лампочки не загорелись. Думаю: ну, клемма отошла, мало ли что. Открыл капот, а аккумулятора нет, — рассказывает пострадавший Александр Паровой. 

В доме Александра на каждом подъезде установлены новые домофоны с камерами наблюдения, поэтому автовладелец решил отсмотреть записи и увидел, как в 3:50 во двор заезжает такси, а его водитель совершает преступление.

Видео: читатель НГС

— Было заявление, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК по краже аккумулятора. Идет расследование, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 

В пресс-службе «Яндекс.Такси» не стали комментировать обстоятельства кражи. 

В сентябре в Новосибирске начали судить 27-летнего приемосдатчика багажа и груза аэропорта Толмачёво, который воровал вещи пассажиров.

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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
29 ноя 2019 в 17:23

Нет хорошего такси в городе, свободная ниша. Поэтому я хочу создать свое. Сейчас придумываем названием - например чоп-мобиль. Или ЧСПтакси. уникальной услугой будет водитель-телохранитель.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 17:22

Водители этого такси то ДТП совершают, то в сводку попадают.

29 ноя 2019 в 17:24

почему кража? покататься взял, утром бы отдал назад, вааще шьют чё попало)))