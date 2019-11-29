Водитель на машине «Яндекс.Такси» украл аккумулятор из чужих «Жигулей» и попал на видео

На мужчину, снявшего аккумулятор с чужой машины, завели уголовное дело. Теперь ему грозит срок

В Новосибирске водитель на автомобиле с символикой «Яндекс.Такси» (бортовой номер 029) ночью 28 ноября заехал во двор дома Селезнева, 32, вскрыл чужой ВАЗ-2104 и украл аккумуляторную батарею. Владелец «Жигулей» обнаружил кражу утром и сразу обратился в полицию.



— Я в 8:30 вышел, на работу собирался. Сел в машину, лампочки не загорелись. Думаю: ну, клемма отошла, мало ли что. Открыл капот, а аккумулятора нет, — рассказывает пострадавший Александр Паровой.

В доме Александра на каждом подъезде установлены новые домофоны с камерами наблюдения, поэтому автовладелец решил отсмотреть записи и увидел, как в 3:50 во двор заезжает такси, а его водитель совершает преступление.