Следователи возбудили дело из-за дома, в котором живут с плесенью и опасным потолком

Кригеры живут в одном из домов на улице Горбаня Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после проверки по нарушению жилищных прав семьи Кригер в Кировском районе Новосибирска. Дело возбудили по по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья». — В администрации Кировского района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела, допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющей компании и администрации района, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Историю этой семьи прежде рассказывал НГС в своём репортаже. Жильцы жалуются на плесень, постоянную сырость и отсутствие вентиляции. Около года назад в одной из комнат обвалилась часть штукатурки потолка. Управляющая компания не стала заделывать дыру, подперла потолок балкой и порекомендовала семье не оставаться в этой комнате. Теперь Кригеры с больным ребёнком и одним из родителей, который борется с онкологическим заболеванием, ютятся в комнате площадью 13 квадратов. Недавно они попытались добиться получения жилья в маневренном фонде, однако квартира в соседнем доме оказалась почти в таком же состоянии, говорят Кригеры. Дмитрий Кригер рассказал корреспонденту НГС, что в ближайшее время к ним в дом приедут представители Роспотребнадзора делать замеры «по климату» и проверять «на СанПин».

Жильцы жалуются на сырость, плесень и грибок в своих квартирах Фото: Александр Ощепков

Прежде в управляющей компании «Домовой плюс», которая обслуживает дом семьи, рассказали, что в последний раз БТИ делало паспорт здания в 2014 году, когда началась программа капремонта. На тот момент износ дома был 66%.

— Если собственники хотят узнать новый процент износа, они должны сами идти в БТИ, заказывать эту справку и всё это оплачивать, — объясняла НГС директор управляющей компании Галина Черногузова. — Если экспертиза показывает, что да, все конструктивные элементы — стена, фундамент, крыша — аварийные, несут угрозу для жизни, то тогда данные передаются в межведомственную комиссию при департаменте, они уже принимают решение. Капитальный ремонт дома в планах на 2023–2025 годы, говорила директор. Всё, что они сейчас могут сделать, — отремонтировать перекрытие. По словам Галины Черногузовой, сообщение о «провисании перекрытия» пришло к ним в декабре. Работы начнут после мартовских праздников и сделают за неделю. Но только в том случае, если не будет проблем с жильцами квартиры на втором этаже. Плесень в квартире директор управляющей компании объясняла тем, что в доме нет системы вентиляции, так как раньше здесь было печное отопление, а при переходе на центральное дымоходы не все переделали.

