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Бизнес

Магазин сделал к «чёрной пятнице» баннер с темнокожей девушкой — его посчитали провокацией и попросили снять

Торговому центру не понравилась шутка торговцев про чернокожих

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Постер в новосибирской «МЕГЕ» попросили снять, чтобы не обидеть посетителей

Постер в новосибирской «МЕГЕ» попросили снять, чтобы не обидеть посетителей

Сеть магазинов Bizzarro (основана в Новосибирске) была вынуждена убрать временные баннеры, посвященные акции «Чёрная пятница», в торговых центрах «МЕГА» в Новосибирске и Омске.

Как рассказал создатель и руководитель сети Валерий Зеленов, по случаю акции его сеть изготовила юмористические баннеры. На них была изображена высокая стройная чернокожая девушка и маленький толстый мужчина с лицом Валерия Зеленова. Оба персонажа одеты в шкуры. На плакате надпись «Моя Пятница самая чёрная!» (отсылка к имени одного из героев романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». — Прим. ред.).

По словам Зеленова, в Омске в «МЕГЕ» этот баннер не разрешили повесить сразу, а в Новосибирске попросили снять «через некоторое время», мотивируя это «некорректным отображением расовой темы».

В новосибирской «МЕГЕ» сообщили, что такой баннер действительно висел в магазинах сети Bizzaro, но настаивают на том, что просьба его снять имела «рекомендательных характер».

— Мы посчитали, что такое обыгрывание слова «чёрный» не вполне корректно и может кого-то оскорбить. А мы бы хотели быть местом, где все чувствуют себя комфортно, — сообщил руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» Иван Баталов.

Сам Зеленов считает, что это часть неких глобальных тенденций.

— Примерно раз в неделю гнобят какой нибудь бренд на тему расизма и толерантности. Пиарятся блогеры за счет брендов, — сетует Валерий Зеленов.

Bizzarro — бренд одежды, который основан в Новосибирске в 2000 году. Одежда разрабатывается итальянскими дизайнерами и производится частично в Новосибирске, частично в Италии. В сети фирменных магазинов сейчас больше 40 торговых точек в 38 городах России и Казахстана.

Реклама, которая вызывает возмущение у части горожан, действительно периодически появляется в Новосибирске. Однако, как правило, возмущённые горожане жалуются на неё в местное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Так, в 2017 году ФАС признал недопустимой наружную рекламу презервативов. В том же году новосибирская кофейня разместила над улицей Большевистской растяжку со слоганом, в котором при беглом взгляде можно было увидеть ругательство. 

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КОММЕНТАРИИ (27)

28 ноя 2019 в 20:50
+11 −1

Неужели в Новосибирске будут равняться на Америкосов?
Меня в школе учили, что в Африке живут Негры! (с) к/ф Брат-2

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 20:55
+9 −1

А разместили бы с нотками голубизны -никто бы даже не придрался ..Черти что и сбоку бантик- на выходе получается ..

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 21:01
+5 −1

Людей дрессируют прям. Чёрная пятница! - народ ринулся. Голубая пятница! -бегом, быстрее пока скидки. Пятёрочка открылась, по...