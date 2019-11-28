Магазин сделал к «чёрной пятнице» баннер с темнокожей девушкой — его посчитали провокацией и попросили снять

Постер в новосибирской «МЕГЕ» попросили снять, чтобы не обидеть посетителей

Как рассказал создатель и руководитель сети Валерий Зеленов, по случаю акции его сеть изготовила юмористические баннеры. На них была изображена высокая стройная чернокожая девушка и маленький толстый мужчина с лицом Валерия Зеленова. Оба персонажа одеты в шкуры. На плакате надпись «Моя Пятница самая чёрная!» (отсылка к имени одного из героев романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». — Прим. ред. ).

Сеть магазинов Bizzarro (основана в Новосибирске) была вынуждена убрать временные баннеры, посвященные акции «Чёрная пятница», в торговых центрах «МЕГА» в Новосибирске и Омске.

По словам Зеленова, в Омске в «МЕГЕ» этот баннер не разрешили повесить сразу, а в Новосибирске попросили снять «через некоторое время», мотивируя это «некорректным отображением расовой темы».



В новосибирской «МЕГЕ» сообщили, что такой баннер действительно висел в магазинах сети Bizzaro, но настаивают на том, что просьба его снять имела «рекомендательных характер».



— Мы посчитали, что такое обыгрывание слова «чёрный» не вполне корректно и может кого-то оскорбить. А мы бы хотели быть местом, где все чувствуют себя комфортно, — сообщил руководитель отдела маркетинга «МЕГИ» Иван Баталов.



Сам Зеленов считает, что это часть неких глобальных тенденций.



— Примерно раз в неделю гнобят какой нибудь бренд на тему расизма и толерантности. Пиарятся блогеры за счет брендов, — сетует Валерий Зеленов.



Bizzarro — бренд одежды, который основан в Новосибирске в 2000 году. Одежда разрабатывается итальянскими дизайнерами и производится частично в Новосибирске, частично в Италии. В сети фирменных магазинов сейчас больше 40 торговых точек в 38 городах России и Казахстана.

