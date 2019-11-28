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На Северо-Чемском очистили захламлённую квартиру. А весь мусор оставили под окнами дома

Жители винят управляющую компанию, которая не торопится вывозить мусор

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Мусор из квартиры пенсионерки валяется под окнами на Чемской, 20 второй день

Мусор из квартиры пенсионерки валяется под окнами на Чемской, 20 второй день

В Новосибирске на Северо-Чемском управляющая компания очистила одну из захламлённых квартир и оставила на несколько дней мусор под окнами жителей.

— Здесь проживает бабуля, явно не всё в порядке с головой. Уже много лет подряд тащит себе весь мусор в квартиру, поэтому на весь подъезд вонь и тараканы, — обратилась в НГС одна из местных жительниц. — Жители жаловались в ЖЭУ, и всё что те сделали — пришли и выкинули её мусор на улицу, фактически на детскую площадку. Каково людям, под чьими окнами весь этот кошмар?

По её словам, ЖЭУ побывало в захламлённой квартире два дня назад, однако мусор, который те вывезли из жилья, продолжает валяться на придомовой территории.

Жительница захламлённой квартиры уже начала наполнять своё жильё новым хламом

Жительница захламлённой квартиры уже начала наполнять своё жильё новым хламом

— Я в ЖЭУ звонила, вроде как сказали, что постепенно всё это вывезут. Вчера пошли гулять на детскую площадку, вижу — всё так же валяется. Снегом уже припорошило, — добавила она.

Другое, что беспокоит её, — поведение пожилой соседки, которая после очистки квартиры вновь начала приносить мусор с помойки.

Корреспондент НГС выяснил, что обслуживанием дома № 20 по ул. Чемская занимается ЖЭУ № 72, однако там пояснить, почему мусор из захламлённой квартиры продолжает находиться во дворе под окнами, отказались.

На прошлой неделе НГС побывал в квартире Плюшкина — мусор в ней накапливался с начала нулевых. А также обсудил с психиатром, можно ли отправить такого неблагополучного соседа на принудительное лечение.

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КОММЕНТАРИИ (26)

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28 ноя 2019 в 17:25
+6 −5

Из разряда-Ванька есть-Маньки нет..Скрепы ничем не вытравить..Ну, предоставили КАМАЗы для сбора мусора из зловонной квартиры,то...

Гость
28 ноя 2019 в 17:12
+5 −5

Что я хочу сказать? Жителям нужно скидываться на мусоровоз и на оплату дворника.
Или они считают, что жеу это обязана...

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 17:03
+2 −8

Винить нужно не УК, а дворника