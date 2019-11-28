На Северо-Чемском очистили захламлённую квартиру. А весь мусор оставили под окнами дома

Мусор из квартиры пенсионерки валяется под окнами на Чемской, 20 второй день Фото: читатель НГС

В Новосибирске на Северо-Чемском управляющая компания очистила одну из захламлённых квартир и оставила на несколько дней мусор под окнами жителей. — Здесь проживает бабуля, явно не всё в порядке с головой. Уже много лет подряд тащит себе весь мусор в квартиру, поэтому на весь подъезд вонь и тараканы, — обратилась в НГС одна из местных жительниц. — Жители жаловались в ЖЭУ, и всё что те сделали — пришли и выкинули её мусор на улицу, фактически на детскую площадку. Каково людям, под чьими окнами весь этот кошмар?



По её словам, ЖЭУ побывало в захламлённой квартире два дня назад, однако мусор, который те вывезли из жилья, продолжает валяться на придомовой территории.



Жительница захламлённой квартиры уже начала наполнять своё жильё новым хламом Фото: читатель НГС