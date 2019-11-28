На Северо-Чемском очистили захламлённую квартиру. А весь мусор оставили под окнами дома

В Новосибирске на Северо-Чемском управляющая компания очистила одну из захламлённых квартир и оставила на несколько дней мусор под окнами жителей.
— Здесь проживает бабуля, явно не всё в порядке с головой. Уже много лет подряд тащит себе весь мусор в квартиру, поэтому на весь подъезд вонь и тараканы, — обратилась в НГС одна из местных жительниц. — Жители жаловались в ЖЭУ, и всё что те сделали — пришли и выкинули её мусор на улицу, фактически на детскую площадку. Каково людям, под чьими окнами весь этот кошмар?
По её словам, ЖЭУ побывало в захламлённой квартире два дня назад, однако мусор, который те вывезли из жилья, продолжает валяться на придомовой территории.
— Я в ЖЭУ звонила, вроде как сказали, что постепенно всё это вывезут. Вчера пошли гулять на детскую площадку, вижу — всё так же валяется. Снегом уже припорошило, — добавила она.
Другое, что беспокоит её, — поведение пожилой соседки, которая после очистки квартиры вновь начала приносить мусор с помойки.
Корреспондент НГС выяснил, что обслуживанием дома
На прошлой неделе НГС побывал в квартире Плюшкина — мусор в ней накапливался с начала нулевых. А также обсудил с психиатром, можно ли отправить такого неблагополучного соседа на принудительное лечение.