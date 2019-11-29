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Еда

«Мария Ра» открыла в Новосибирске первую точку сети дешёвых кофеен

Заведение заработало в новом универсаме на Красном проспекте

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Заведение появилось в новом универсаме сети на Красном проспекте, 13<br>

Заведение появилось в новом универсаме сети на Красном проспекте, 13

Крупнейший ритейлер Сибири — барнаульская сеть «Мария Ра», открыла в Новосибирске первую точку своего нового проекта — кофеен Сoffee Rama.

У Сoffee Rama отдельная стойка, за которой работают два сотрудника. Здесь же, в небольшой духовке, готовится из полуфабрикатов несложная выпечка. У кофейни нет какого-то отдельного пространства, однако там есть стойка с высокими стульями, за которой может расположиться пять человек. Здесь же из стола выведены несколько разъемов для разных моделей смартфонов, с помощью которых можно бесплатно подзарядить свои гаджеты.

У заведения отдельная стойка и несколько посадочных мест у окна

У заведения отдельная стойка и несколько посадочных мест у окна

Цены на кофе начинаются с 35 рублей (столько стоит американо объемом 220 мл), маленький стакан яблочного, морковного или апельсинового фреша стоит сейчас 19,5 рублей. Самое дорогое блюдо — гамбургер с бифштексом — 159 рублей.

Бариста, который представился как Алексей, подтвердил, что это первая такая точка компании в Новосибирске.

— В Барнауле, конечно, есть ещё, — уточнил он

Кофе в заведении продается по принципу самообслуживания. После оплаты посетитель должен сам взять стакан нужного размера и выбрать заказанный тип напитка на табло кофейного автомата.

По данным сайта сети «Мария Ра», первый магазин обновленной концепции (с кофейней) сеть открыла в Барнауле в этом году в апреле.

Американо и сочень (58 рублей) из кофейни Coffee Rama&nbsp;

Американо и сочень (58 рублей) из кофейни Coffee Rama 

«Мария Ра» не первый в Новосибирске ритейлер, который пытается предоставлять услуги точки общепита. Сейчас возможность выпить кофе или чай предлагает сеть «Ярче!». В её магазинах, впрочем, нет посадочных мест, а сами точки с кофе и выпечкой не имеют какого-то отдельного бренда. 

Купленную в магазине лапшу быстрого приготовления можно заварить и съесть на месте в микромаркете Tiko.

Что же касается кофеен сегмента ультра-эконом, то в нем в Новосибирске сейчас работает сеть «Подорожник», в павильонах которой самый дешевый зерновой кофе стоит сейчас 33 рубля. Встроенный проект в этой ценовой нише запустил владелец сети столовых «Солнечный день» (старое название «Подсолнух»). Сейчас в Новосибирске работает уже пять точек сети кофеен Zakher. Отдельную кофейню эконом-сегмента под названием Fixopresso в этом году в Новосибирске открыли предприниматели из Красноярска.

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КОММЕНТАРИИ (39)

Яша
29 ноя 2019 в 11:05
+5 −9

Самая лучшая торговая сеть в Сибири!

лори маори
29 ноя 2019 в 11:12
+5 −8

Аудиовонь (навязываемая аудиореклама) в "мариях-ра" - одна из самых блевотных. Конечно, народ у нас привык к унижению и...

Гость
29 ноя 2019 в 11:23
+4 −5

Да сеть МашкаСра, самая дешманская.В магазинах вонь, гнильё и грубые продавщицы.Думаю и здесь будет тоже самое.
Вон пусть...