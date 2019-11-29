«Мария Ра» открыла в Новосибирске первую точку сети дешёвых кофеен

Заведение появилось в новом универсаме сети на Красном проспекте, 13

У Сoffee Rama отдельная стойка, за которой работают два сотрудника. Здесь же, в небольшой духовке, готовится из полуфабрикатов несложная выпечка. У кофейни нет какого-то отдельного пространства, однако там есть стойка с высокими стульями, за которой может расположиться пять человек. Здесь же из стола выведены несколько разъемов для разных моделей смартфонов, с помощью которых можно бесплатно подзарядить свои гаджеты.

Крупнейший ритейлер Сибири — барнаульская сеть «Мария Ра», открыла в Новосибирске первую точку своего нового проекта — кофеен Сoffee Rama.

У заведения отдельная стойка и несколько посадочных мест у окна

Цены на кофе начинаются с 35 рублей (столько стоит американо объемом 220 мл), маленький стакан яблочного, морковного или апельсинового фреша стоит сейчас 19,5 рублей. Самое дорогое блюдо — гамбургер с бифштексом — 159 рублей.



Бариста, который представился как Алексей, подтвердил, что это первая такая точка компании в Новосибирске.



— В Барнауле, конечно, есть ещё, — уточнил он



Кофе в заведении продается по принципу самообслуживания. После оплаты посетитель должен сам взять стакан нужного размера и выбрать заказанный тип напитка на табло кофейного автомата.



По данным сайта сети «Мария Ра», первый магазин обновленной концепции (с кофейней) сеть открыла в Барнауле в этом году в апреле.

