«Мария Ра» открыла в Новосибирске первую точку сети дешёвых кофеен

Крупнейший ритейлер Сибири — барнаульская сеть «Мария Ра», открыла в Новосибирске первую точку своего нового проекта — кофеен Сoffee Rama.
У Сoffee Rama отдельная стойка, за которой работают два сотрудника. Здесь же, в небольшой духовке, готовится из полуфабрикатов несложная выпечка. У кофейни нет какого-то отдельного пространства, однако там есть стойка с высокими стульями, за которой может расположиться пять человек. Здесь же из стола выведены несколько разъемов для разных моделей смартфонов, с помощью которых можно бесплатно подзарядить свои гаджеты.
Цены на кофе начинаются с 35 рублей (столько стоит американо объемом 220 мл), маленький стакан яблочного, морковного или апельсинового фреша стоит сейчас 19,5 рублей. Самое дорогое блюдо — гамбургер с бифштексом — 159 рублей.
Бариста, который представился как Алексей, подтвердил, что это первая такая точка компании в Новосибирске.
— В Барнауле, конечно, есть ещё, — уточнил он
Кофе в заведении продается по принципу самообслуживания. После оплаты посетитель должен сам взять стакан нужного размера и выбрать заказанный тип напитка на табло кофейного автомата.
По данным сайта сети «Мария Ра», первый магазин обновленной концепции (с кофейней) сеть открыла в Барнауле в этом году в апреле.
«Мария Ра» не первый в Новосибирске ритейлер, который пытается предоставлять услуги точки общепита. Сейчас возможность выпить кофе или чай предлагает сеть «Ярче!». В её магазинах, впрочем, нет посадочных мест, а сами точки с кофе и выпечкой не имеют какого-то отдельного бренда.
Купленную в магазине лапшу быстрого приготовления можно заварить и съесть на месте в микромаркете Tiko.
Что же касается кофеен сегмента ультра-эконом, то в нем в Новосибирске сейчас работает сеть «Подорожник», в павильонах которой самый дешевый зерновой кофе стоит сейчас 33 рубля. Встроенный проект в этой ценовой нише запустил владелец сети столовых «Солнечный день» (старое название «Подсолнух»). Сейчас в Новосибирске работает уже пять точек сети кофеен Zakher. Отдельную кофейню эконом-сегмента под названием Fixopresso в этом году в Новосибирске открыли предприниматели из Красноярска.