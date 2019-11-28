Рядом с будущим волейбольным центром в Новосибирске решили возвести гостиницу

Волейбольный центр готов на 65%, его должны сдать не позднее августа 2020 года Фото: Густаво Зырянов

Строительство волейбольного центра на улице Романова выйдет дороже из-за изменений в проекте. Об этом сегодня, 28 ноября, на пресс-конференции рассказал глава регионального минстроя Иван Шмидт. Также сегодня стало известно, что рядом с центром хотят построить гостиницу.

Об изменениях в проекте Как пояснил министр, Новосибирская область заявлена как претендент на проведение чемпионата по волейболу в 2022 году, поэтому в проект внесли изменения, связанные не только с числом зрительских мест (его увеличили до 5,5 тысяч), но и с обеспечением безопасности. Сейчас проект проходит экспертизу.



— Необходимо три степени защиты, дополнительное оборудование в части пожарной сигнализации, эвакуации людей и так далее, — сказал Иван Шмидт. — Из экспертизы мы планируем выйти в течение недели.

Пока ориентировочная цифра удорожания — порядка 600, плюс-минус, миллионов рублей. Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области

Есть подтверждение федерального центра, что они нас поддержат в этой части. Пока в виде официальных бумаг, но практически до конца 2019 года мы получим около 500 миллионов рублей через Министерство спорта России.

О корректировке проекта стало известно весной: на трибунах появятся места для VIP-персон, членов делегаций, прессы и маломобильных групп населения, а сами трибуны будут раздвижными.

По планам сдать волейбольный центр должны в августе 2020 года. Общая готовность центра сегодня составляет около 65%: уже выполнены все работы на прилегающей территории, почти полностью готова малая арена, работы ведутся в основном на большой арене комплекса.



Иван Шмидт заявил, что строители благоустроили две трети берега озера и сделали набережную, но сегодня проход к ней закрыт Фото: Густаво Зырянов

О планах по строительству гостиницы Кроме того, по информации Ивана Шмидта, рядом с волейбольным центром появится гостиница: земельный участок уже зарезервирован, сейчас власти ведут переговоры с потенциальным инвестором. Назвать инвестора или объём вложений министр отказался.

