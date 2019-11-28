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Рядом с будущим волейбольным центром в Новосибирске решили возвести гостиницу

Сам волейбольный центр сейчас готов на 65%, за время строительства оказалось, что он подорожал

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Волейбольный центр готов на 65%, его должны сдать не позднее августа 2020 года&nbsp;

Волейбольный центр готов на 65%, его должны сдать не позднее августа 2020 года 

Строительство волейбольного центра на улице Романова выйдет дороже из-за изменений в проекте.

Об этом сегодня, 28 ноября, на пресс-конференции рассказал глава регионального минстроя Иван Шмидт. Также сегодня стало известно, что рядом с центром хотят построить гостиницу.

Об изменениях в проекте 

Как пояснил министр, Новосибирская область заявлена как претендент на проведение чемпионата по волейболу в 2022 году, поэтому в проект внесли изменения, связанные не только с числом зрительских мест (его увеличили до 5,5 тысяч), но и с обеспечением безопасности. Сейчас проект проходит экспертизу.

— Необходимо три степени защиты, дополнительное оборудование в части пожарной сигнализации, эвакуации людей и так далее, — сказал Иван Шмидт. — Из экспертизы мы планируем выйти в течение недели. 

Пока ориентировочная цифра удорожания — порядка 600, плюс-минус, миллионов рублей.

Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области

Есть подтверждение федерального центра, что они нас поддержат в этой части. Пока в виде официальных бумаг, но практически до конца 2019 года мы получим около 500 миллионов рублей через Министерство спорта России.

О корректировке проекта стало известно весной: на трибунах появятся места для VIP-персон, членов делегаций, прессы и маломобильных групп населения, а сами трибуны будут раздвижными.

По планам сдать волейбольный центр должны в августе 2020 года. Общая готовность центра сегодня составляет около 65%: уже выполнены все работы на прилегающей территории, почти полностью готова малая арена, работы ведутся в основном на большой арене комплекса.

Иван Шмидт заявил, что строители благоустроили две трети берега озера и сделали набережную, но сегодня проход к ней закрыт

Иван Шмидт заявил, что строители благоустроили две трети берега озера и сделали набережную, но сегодня проход к ней закрыт

О планах по строительству гостиницы

Кроме того, по информации Ивана Шмидта, рядом с волейбольным центром появится гостиница: земельный участок уже зарезервирован, сейчас власти ведут переговоры с потенциальным инвестором. Назвать инвестора или объём вложений министр отказался.

— Помимо этого, мэрией Новосибирска принято решение о формировании земельного участка, который находится в окружении. Весь частный сектор, который есть, сформирован на сегодняшний день под территорию комплексного развития. Это даёт право по градостроительной документации дальше формировать земельный участок через льготный выкуп частного сектора и формирования там нормальной застройки, — добавил Шмидт.

Строительство волейбольного центра в Новосибирске готовили несколько лет, но первый камень заложили только в прошлом году — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.

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КОММЕНТАРИИ (25)

Роман Иваныч
28 ноя 2019 в 17:49

Готовность 65% - это, скорее всего, этап отделки. Представляю, сколько там ещё предстоит сделать. Судя по фото, здание огромное

Кустик
28 ноя 2019 в 17:46

Она по сути ещё и прибыль приносить будет. Не только же спортсмены будут останавливаться. Все желающие могут.

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 17:53

Теперь спортсменам которые будут приезжать хоть будет где ночевать, не надо искать место для отдыха.