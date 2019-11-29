Синоптики рассказали, каким будет первый день календарной зимы

В конце недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода со снегопадами, а в первый день календарной зимы максимальная температура будет –9 градусов.



По словам начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марины Виноградовой, в конце недели в городе будет дуть ветер западного направления. Сегодня он может усиливаться до 7–12 метров в секунду, на выходных станет тише: 3–9 метров в секунду.



Согласно прогнозу, сегодня днём, 29 ноября, в городе ожидается –7…–9 градусов и умеренный снегопад.

