Синоптики рассказали, каким будет первый день календарной зимы

В конце недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода со снегопадами, а в первый день календарной зимы максимальная температура будет –9 градусов.
По словам начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марины Виноградовой, в конце недели в городе будет дуть ветер западного направления. Сегодня он может усиливаться до 7–12 метров в секунду, на выходных станет тише: 3–9 метров в секунду.
Согласно прогнозу, сегодня днём, 29 ноября, в городе ожидается –7…–9 градусов и умеренный снегопад.
В субботу, 30 ноября, осадки в Новосибирске будут небольшими. Ночью синоптики прогнозируют –12…–14 градусов, днём –8…–10.
В воскресенье, 1 декабря, в городе будет преимущественно без осадков. Температура при этом останется примерно на том же уровне: ночью ожидается –13…–15 градусов, днём –9…–11, сообщила Марина Виноградова.
Тем временем животные в Новосибирском зоопарке приготовились к затяжным холодам — бурые медведи и барсуки потолстели, еноты утеплили свои укрытия и всё реже выходят на прогулки. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.