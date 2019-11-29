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Зима

Синоптики рассказали, каким будет первый день календарной зимы

В конце недели температура в Новосибирске ночью опустится до –15 градусов

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Декабрь в Новосибирске начнётся с 15-градусных холодов

Декабрь в Новосибирске начнётся с 15-градусных холодов

В конце недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода со снегопадами, а в первый день календарной зимы максимальная температура будет –9 градусов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марины Виноградовой, в конце недели в городе будет дуть ветер западного направления. Сегодня он может усиливаться до 7–12 метров в секунду, на выходных станет тише: 3–9 метров в секунду.

Согласно прогнозу, сегодня днём, 29 ноября, в городе ожидается –7…–9 градусов и умеренный снегопад.

В субботу, 30 ноября, осадки в Новосибирске будут небольшими. Ночью синоптики прогнозируют –12…–14 градусов, днём –8…–10.

В воскресенье, 1 декабря, в городе будет преимущественно без осадков. Температура при этом останется примерно на том же уровне: ночью ожидается –13…–15 градусов, днём –9…–11, сообщила Марина Виноградова.

Тем временем животные в Новосибирском зоопарке приготовились к затяжным холодам — бурые медведи и барсуки потолстели, еноты утеплили свои укрытия и всё реже выходят на прогулки. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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29 ноя 2019 в 08:47

Завтри суббота!!! Кака разницо - чо за погода буит? Спать до 11-ти!!!!😎 Спааать, спаааать...спаааать.....😎

Из погреба
29 ноя 2019 в 08:29

Будет черный зимний день. Холод и мороз. Люди нищие, несчастные побегут на работу голодом в дырявых летних кроссах, чтобы 3 копейки заработать, отдать их алчному банкиру или жадному риелтору.

Некто
29 ноя 2019 в 07:42

"каким будет первый день"
Вот это прорыв, аж через день предсказали, но почему то с прогнозом на НГС не совпадает, к чему бы это?