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Изумруды, рубины и бриллианты: 20 ослепительных кадров будущей премьеры на сцене НОВАТа

НГС побывал на генеральной репетиции балета Джорджа Баланчина (его покажут лишь в трех театрах России)

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Премьера «Драгоценностей» откроет зрителям большой зал НОВАТа после реконструкции

Премьера «Драгоценностей» откроет зрителям большой зал НОВАТа после реконструкции

Большой зал НОВАТа этой осенью открывается после реконструкции премьерой балета Джорджа Баланчина «Драгоценности». Она состоится вечером 29 ноября, но корреспонденты НГС смогли увидеть постановку на день раньше, во время генеральной репетиции. Мы отобрали для вас 20 самых ярких моментов знаменитого балета.

Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе — грузинское имя) — известный американский балетмейстер, который в 1924 году переехал из Петрограда в Европу, а оттуда — в США. Его считают основоположником школы современного неоклассического балета. Один из самых известных в России балетов Баланчина, «Драгоценности», был поставлен в 1967 году, а премьера состоялась 13 апреля этого же года в «Стейт тиэтр» в Нью-Йорке. 

В «Драгоценностях» нет сюжета, главное — это танец и музыка. Они дополняют друг друга и позволяют полностью раскрываться для зрителя с разных сторон. Баланчин был очень требователен к танцовщикам и позволял исполнять свои балеты лишь тем, кто обладал самым высоким мастерством. Это правило сохранилось и сейчас.

Труппа должна показать, на что она способна, чтобы получить право исполнять «Драгоценности». Артисты НОВАТа справились с этой задачей. Премьера пройдёт с участием звёзд Михайловского театра — Виктора Лебедева, Анжелины Воронцовой, Леонида Сарафанова и Анастасии Соболевой. После трёх премьерных спектаклей «Драгоценности» можно будет посмотреть начиная с января следующего года.

Балет состоит из трёх частей: «Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты». В каждой из них танцовщики одеты как драгоценности. На сцене нет декораций, лишь сверху установлены огромные ожерелья и серьги.

Первая часть балета, «Изумруды», наполнена изяществом, лёгкостью и чувством собственного достоинства. Для неё Баланчин взял в основу музыку Габриэля Форе из «Пеллеаса и Мелизанды» и «Шейлока». 

«Изумруды» поставлены на музыку&nbsp;Габриэля Форе

«Изумруды» поставлены на музыку Габриэля Форе

Премьера пройдёт с&nbsp;участием звезд Михайловского театра Виктора Лебедева, Анжелины Воронцовой, Леонида Сарафанова и Анастасии Соболевой<br><br>

Премьера пройдёт с участием звезд Михайловского театра Виктора Лебедева, Анжелины Воронцовой, Леонида Сарафанова и Анастасии Соболевой

В «Драгоценностях» нет сюжета, главное — это танец и музыка

В «Драгоценностях» нет сюжета, главное — это танец и музыка

Первая часть балета длится 35 минут

Первая часть балета длится 35 минут

Только настоящие профессионалы способны на должном уровне исполнять «Драгоценности»

Только настоящие профессионалы способны на должном уровне исполнять «Драгоценности»

Полёт — неотъемлемая часть балета

Полёт — неотъемлемая часть балета

Изящная хореография прекрасно сочетается с музыкой Форе и раскрывает её

Изящная хореография прекрасно сочетается с музыкой Форе и раскрывает её

Вторая часть балета, «Рубины», наполнена энергией и страстью. Жизнелюбивая музыка Игоря Стравинского как бы вступает в весёлую борьбу с танцовщиками. Быстрый темп не оставляет ни секунды на колебания — каждое движение должно быть отточено. Эта часть уже была поставлена в НОВАТе и показана в июне этого года.

Вторая часть балета, «Рубины», наполнена энергией и страстью

Вторая часть балета, «Рубины», наполнена энергией и страстью

Быстрый темп не оставляет танцовщикам ни секунды на колебания

Быстрый темп не оставляет танцовщикам ни секунды на колебания

В хореографии «Рубинов» преобладают резкие, чёткие движения

В хореографии «Рубинов» преобладают резкие, чёткие движения

Энергичная музыка Игоря Стравинского раскрывается в танце

Энергичная музыка Игоря Стравинского раскрывается в танце

«Рубины» уже были поставлены в НОВАТе и показаны в июне этого года

«Рубины» уже были поставлены в НОВАТе и показаны в июне этого года

Идея «Драгоценностей» пришла Баланчину под впечатлением от коллекции знаменитого ювелира Клода Арпельса

Идея «Драгоценностей» пришла Баланчину под впечатлением от коллекции знаменитого ювелира Клода Арпельса

Третья часть балета, «Бриллианты», исполняется под музыку Третьей симфонии ре мажор Чайковского. Баланчин использовал только четыре части симфонии, начиная со второй. «Бриллианты» показывают блистательную красоту русского балета. Завершает эту часть величественный полонез. 

«Бриллианты» показывают ослепительную красоту русского балета

«Бриллианты» показывают ослепительную красоту русского балета

Лёгкость, благородство и изящность сплелись в хореографии Баланчина

Лёгкость, благородство и изящность сплелись в хореографии Баланчина

Третья часть балета, «Бриллианты», исполняется под музыку Третьей симфонии ре мажор Чайковского

Третья часть балета, «Бриллианты», исполняется под музыку Третьей симфонии ре мажор Чайковского

Баланчин использовал только четыре части симфонии, начиная со второй

Баланчин использовал только четыре части симфонии, начиная со второй

Балет завершает великолепный полонез

Балет завершает великолепный полонез

В середине ноября главный редактор НГС Елена Ходырева встретилась с художественным руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом, который рассказал о дорогой реконструкции театра и его репертуаре, а также своем банкротстве.

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КОММЕНТАРИИ (25)

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28 ноя 2019 в 23:04
+1 −5

Обязательно схожу на премьеру в НОВАТ.

с богаткова
28 ноя 2019 в 23:04
+1 −4

новат мой любимый театр. Практически все спектакли посещаю.

28 ноя 2019 в 23:17
+0 −3

Очень красивый спектакль. Новосибирцам повезло, что имеют возможность посмотреть.