Изумруды, рубины и бриллианты: 20 ослепительных кадров будущей премьеры на сцене НОВАТа

Премьера «Драгоценностей» откроет зрителям большой зал НОВАТа после реконструкции Фото: Александр Ощепков / НГС

Большой зал НОВАТа этой осенью открывается после реконструкции премьерой балета Джорджа Баланчина «Драгоценности». Она состоится вечером 29 ноября, но корреспонденты НГС смогли увидеть постановку на день раньше, во время генеральной репетиции. Мы отобрали для вас 20 самых ярких моментов знаменитого балета.

Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе — грузинское имя) — известный американский балетмейстер, который в 1924 году переехал из Петрограда в Европу, а оттуда — в США. Его считают основоположником школы современного неоклассического балета. Один из самых известных в России балетов Баланчина, «Драгоценности», был поставлен в 1967 году, а премьера состоялась 13 апреля этого же года в «Стейт тиэтр» в Нью-Йорке.

В «Драгоценностях» нет сюжета, главное — это танец и музыка. Они дополняют друг друга и позволяют полностью раскрываться для зрителя с разных сторон. Баланчин был очень требователен к танцовщикам и позволял исполнять свои балеты лишь тем, кто обладал самым высоким мастерством. Это правило сохранилось и сейчас. Труппа должна показать, на что она способна, чтобы получить право исполнять «Драгоценности». Артисты НОВАТа справились с этой задачей. Премьера пройдёт с участием звёзд Михайловского театра — Виктора Лебедева, Анжелины Воронцовой, Леонида Сарафанова и Анастасии Соболевой. После трёх премьерных спектаклей «Драгоценности» можно будет посмотреть начиная с января следующего года. Балет состоит из трёх частей: «Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты». В каждой из них танцовщики одеты как драгоценности. На сцене нет декораций, лишь сверху установлены огромные ожерелья и серьги. Первая часть балета, «Изумруды», наполнена изяществом, лёгкостью и чувством собственного достоинства. Для неё Баланчин взял в основу музыку Габриэля Форе из «Пеллеаса и Мелизанды» и «Шейлока».

«Изумруды» поставлены на музыку Габриэля Форе Фото: Александр Ощепков / НГС

Премьера пройдёт с участием звезд Михайловского театра Виктора Лебедева, Анжелины Воронцовой, Леонида Сарафанова и Анастасии Соболевой



Фото: Александр Ощепков / НГС

В «Драгоценностях» нет сюжета, главное — это танец и музыка Фото: Александр Ощепков / НГС

Первая часть балета длится 35 минут Фото: Александр Ощепков / НГС

Только настоящие профессионалы способны на должном уровне исполнять «Драгоценности» Фото: Александр Ощепков / НГС

Полёт — неотъемлемая часть балета Фото: Александр Ощепков / НГС

Изящная хореография прекрасно сочетается с музыкой Форе и раскрывает её Фото: Александр Ощепков / НГС

Вторая часть балета, «Рубины», наполнена энергией и страстью. Жизнелюбивая музыка Игоря Стравинского как бы вступает в весёлую борьбу с танцовщиками. Быстрый темп не оставляет ни секунды на колебания — каждое движение должно быть отточено. Эта часть уже была поставлена в НОВАТе и показана в июне этого года.

Вторая часть балета, «Рубины», наполнена энергией и страстью Фото: Александр Ощепков / НГС

Быстрый темп не оставляет танцовщикам ни секунды на колебания Фото: Александр Ощепков / НГС

В хореографии «Рубинов» преобладают резкие, чёткие движения Фото: Александр Ощепков / НГС

Энергичная музыка Игоря Стравинского раскрывается в танце Фото: Александр Ощепков / НГС

«Рубины» уже были поставлены в НОВАТе и показаны в июне этого года Фото: Александр Ощепков / НГС

Идея «Драгоценностей» пришла Баланчину под впечатлением от коллекции знаменитого ювелира Клода Арпельса Фото: Александр Ощепков / НГС

Третья часть балета, «Бриллианты», исполняется под музыку Третьей симфонии ре мажор Чайковского. Баланчин использовал только четыре части симфонии, начиная со второй. «Бриллианты» показывают блистательную красоту русского балета. Завершает эту часть величественный полонез.

«Бриллианты» показывают ослепительную красоту русского балета Фото: Александр Ощепков / НГС

Лёгкость, благородство и изящность сплелись в хореографии Баланчина Фото: Александр Ощепков / НГС

Третья часть балета, «Бриллианты», исполняется под музыку Третьей симфонии ре мажор Чайковского Фото: Александр Ощепков / НГС

Баланчин использовал только четыре части симфонии, начиная со второй Фото: Александр Ощепков / НГС

Балет завершает великолепный полонез Фото: Александр Ощепков / НГС