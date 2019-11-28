Совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс» вернулась в автобизнес: она рассказала НГС, чем будет заниматься

Известная новосибирская предпринимательница Наталья Жданова, в прошлом учредитель группы компаний «СЛК-Моторс», вернулась в автодилерский бизнес после того, как была признана банкротом.



Как рассказала Наталья Жданова, она стала топ-менеджером компании ББР-АВТО (автомобильного подразделения ББР Банка), которая владеет дилерскими центрами Volvo, Porsche, Land Rover, Jaguar, Bentley в Красноярске.



О новой работе

— Я являюсь топ-менеджером «ББР-АВТО», но не переехала в Красноярск физически. Для меня дом — это то, где твоя семья и основная зубная щетка. Моя основная зубная щетка по-прежнему пока находится в Новосибирске. Мне очень нравится автомобильный рынок Красноярска. Он всегда был более прогрессивен с точки зрения автобизнеса, чем Новосибирск. Я работаю второй месяц и увидела, что по многим брендам у компании достигнуты хорошие показатели. Например, доля бренда «Порше» в России в премиальном сегменте российского авторынка достигает 7%, в то же время в Красноярске — 9,7%. Доля бренда «Лэнд Ровер» и «Ягуар» в РФ — 8%, в то время как доля этого же бренда в Красноярском крае — 14%. В мои задачи не входит цель продать какое-то количество «Бентли» или «Ягуаров» — для этого в каждом дилерском центре есть исполнительные директора. В мои задачи входит то, как представлены бренды в целом на рынке, оптимизация и развития бизнеса, увеличение показателей прибыльности группы в целом, что является основной задачей акционеров, — описала свою новую работу Наталья Жданова.