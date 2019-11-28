Совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс» вернулась в автобизнес: она рассказала НГС, чем будет заниматься

Известная новосибирская предпринимательница Наталья Жданова, в прошлом учредитель группы компаний «СЛК-Моторс», вернулась в автодилерский бизнес после того, как была признана банкротом.
Как рассказала Наталья Жданова, она стала топ-менеджером компании ББР-АВТО (автомобильного подразделения ББР Банка), которая владеет дилерскими центрами Volvo, Porsche, Land Rover, Jaguar, Bentley в Красноярске.
О новой работе
— Я являюсь топ-менеджером «ББР-АВТО», но не переехала в Красноярск физически. Для меня дом — это то, где твоя семья и основная зубная щетка. Моя основная зубная щетка по-прежнему пока находится в Новосибирске. Мне очень нравится автомобильный рынок Красноярска. Он всегда был более прогрессивен с точки зрения автобизнеса, чем Новосибирск. Я работаю второй месяц и увидела, что по многим брендам у компании достигнуты хорошие показатели. Например, доля бренда «Порше» в России в премиальном сегменте российского авторынка достигает 7%, в то же время в Красноярске — 9,7%. Доля бренда «Лэнд Ровер» и «Ягуар» в РФ — 8%, в то время как доля этого же бренда в Красноярском крае — 14%. В мои задачи не входит цель продать какое-то количество «Бентли» или «Ягуаров» — для этого в каждом дилерском центре есть исполнительные директора. В мои задачи входит то, как представлены бренды в целом на рынке, оптимизация и развития бизнеса, увеличение показателей прибыльности группы в целом, что является основной задачей акционеров, — описала свою новую работу Наталья Жданова.
История с банкротством
ГК «СЛК-Моторс» когда-то являлась одним из крупнейших автодилеров региона и работала с такими марками, как Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche.
В августе 2016 года новосибирский арбитраж признал банкротом совладелицу «СЛК-Моторс» Наталью Жданову. В ноябре того же года Арбитражный суд признал банкротом «СЛК-Моторс». Общая сумма текущей и просроченной задолженности группы на тот момент называлась в размере 2,5 миллиардов рублей.
По данным «Коммерсанта», в августе 2019 года соучредителю ГК «СЛК-Моторс» Наталье Ждановой предъявили обвинение в причинении ущерба покупателям на сумму свыше 70 миллионов рублей. С обвинением предприниматель не согласилась. По ее мнению, все претензии могла бы снять экономическая экспертиза, но в ее проведении было отказано. Пока шло следствие, поставщик — ООО «Тойота Мотор» — рассчитался с подавляющим числом потерпевших. 17 сентября 2019 года суд вернул дело основательницы «СЛК-Моторс» в прокуратуру.
Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Дзержинского района, судья вынес решение о возвращении дела прокурору, прокурором это решение обжаловано. Дело направили в областной суд для рассмотрения представления прокурора, но пока из областного суда оно не возвращалось.
«Со всеми клиентами рассчитались»
Сама Наталья Жданова сообщила, что все банкротные процедуры на завершающей стадии, а все кредиторы и банки были обеспечены залоговым имуществом.
— Со всеми клиентами — физическими лицами расчеты произведены. Нам помогла «Тойота Мотор», за что мы им очень благодарны. Вся прошлая жизнь должна остаться в прошлом, нужно жить дальше. Я не планировала возвращаться в автобизнес ровно до того момента, пока мне не поступило предложение, которое я очень хорошо обдумывала. Наемным менеджером я чувствую себя прекрасно. Это то, о чем нормальный человек может мечтать. Мечты стать собственником большого автобизнеса снова в страшном сне нет, — прокомментировала Наталья Жданова.