Стая бездомных псов терроризирует Пашино: звери роют подкопы к детскому саду и нападают на людей

Руководство школы № 34 борется с проблемой бездомных собак уже несколько месяцев. Фото из архива НГС Фото: Анна Золотова

Расплодившиеся бездомные собаки нападают на прохожих в новосибирском посёлке Пашино — сердобольные жители их подкармливают, а руководство местной школы обращается во все инстанции, чтобы предотвратить возможные происшествия.

Случаи с покусанными детьми О периодических нападениях бездомных собак на прохожих корреспонденту НГС сообщили несколько жителей Пашино.

— Моя дочь шла в школу 22 ноября. Она учится со второй смены, ей 12 лет. Шла она по тропинке между домом № 19/10 на Новоуральской и школой № 34 . Собака напала на неё сзади, прикусив за штанину. Девочка обернулась и пыталась дать ей ногой, собака убежала, — сообщил о проблеме один из местных жителей.



Отец уверен, что девочку спасли тёплые штаны: если бы собака напала на неё летом, то прокусила бы ногу. При этом, утверждает родитель, во время происшествия поблизости оказался дед, который кормит бездомных животных, — он спросил у девочки: «Зачем ты пинаешь собачку?».

По словам другой жительницы посёлка, 18 ноября собака напала на её маму, которая возвращалась домой из магазина.

Ещё одна женщина рассказала, что несколько дней назад собака укусила её 7-летнего сына. Это случилось, когда он пошёл гулять с девочкой в Пашинском сквере.

— Пришёл домой со слезами, что его укусила собака. На вопрос, как это произошло, он ответил, что они просто играли — подбежала собака и кинулась на него, — описала ситуацию мама пострадавшего мальчика.

Собаки делают подкопы на территорию детского сада Также ещё одна жительница Пашино сообщила, что её дети ходят в дошкольное отделение при школе № 34 и возле него постоянно собираются собаки. Они роют подкопы и пробираются на территорию детского сада. А два года назад, со слов сибирячки, от укусов пострадала воспитатель.



— Во дворе школы — стадион, дети на физкультуре бегают, а когда забегает собака, мне жалко учителя по физкультуре: она останавливает детей, чтобы не бежали и не дразнили этих собак, которые чувствуют себя как дома, — рассказывает женщина.

По её словам, не все жители выступают против собак, которые бегают возле школы № 34 и её дошкольного отделения.

— В доме напротив бабушка их кормит и называет нашу заведующую «злой женщиной», так как та хочет что-то с этой ситуацией сделать, — рассказала обеспокоенная мама дошколят.

Другая очевидица подтвердила, что собаки часто лежат на территории этого детского сада, хотя их постоянно оттуда выгоняют.

— Возле школы дети постоянно на заборе висят, потому что кидаются собаки, — детей не раз кусали, — добавила та же жительница посёлка.

Жители пожаловались в полицию В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что буквально вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о стае бродячих собак на улице Новоуральской.



— Данную информацию полицейские передали в службу отлова животных, — уточнили в пресс-службе.

Частный отлов просит 10 тысяч за пойманную собаку Директор школы № 34 на улице Новоуральской Сергей Тимошенко рассказал, что он всеми силами пытается защитить детей и уже не знает, что делать с многочисленными бездомными собаками. Для борьбы с ними он обращался в самые разные инстанции. Работники службы отлова животных на вызовы реагируют сразу же и регулярно выезжают на место — только за этот месяц они приезжали трижды. Но поймать поселковых собак им чаще всего не удаётся: животные по запаху чувствуют машину службы отлова и сразу разбегаются или прячутся. В итоге отловщики остаются ни с чем.

— За весь период времени, начиная с апреля, когда мы подняли тревогу, только одну собаку они смогли отловить, — уточнил директор школы.

По его словам, бездомные собаки в окрестностях быстро плодятся: если в прошлом году их насчитывалось шесть или семь, то в этом году уже больше двадцати. При этом бродячие псы нападают как на взрослых, так и на детей. Вчера, например, одна из собак укусила за ногу шестиклассника, который шёл в школу.



Нападения, уточнил Сергей Тимошенко, происходят не только возле школы, но и возле магазинов, на территории центров внешкольной работы. Многие жители Пашино опасаются за себя и своих детей, но некоторые сочувствуют бездомным собакам.

— Есть ряд жителей, которые подкармливают этих собак. И собаки, естественно, когда их идут кормить, чтобы показать, что не зря их кормят, начинают бросаться на первых попавшихся людей. Даже был случай, когда приезжали отлавливать животных, поймали собаку, а бабушка одна просто отбила эту собаку, — говорит Сергей Тимошенко.

Он добавил, что также пробовал обращаться в частную фирму по отлову животных. Её сотрудники гарантируют стопроцентный отлов, но за каждую пойманную собаку придётся отдать 10 тысяч рублей.

— У нас нет таких средств — бюджет не предусматривает, — уточнил директор школы № 34 .

Приходится осматривать территорию перед детской прогулкой В свою очередь заместитель директора школы № 34 по дошкольному образованию Екатерина Нечаева сообщила, что в общей сложности с проблемой бездомных собак коллектив борется больше года. Бродячие животные делают подкопы под забором и пролезают под воротами, чтобы переночевать на территории школы и детского сада. Сторожам и вахтёрам приходится постоянно их выгонять. А прежде чем вывести детей на прогулку, работники дошкольного отделения осматривают территорию.