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Город

«Имеет федеральный вес»: в Новосибирске назначили нового главного архитектора

Им стал глава городского художественного совета Александр Ложкин

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К своим новым обязанностям Александр Ложкин приступил накануне

К своим новым обязанностям Александр Ложкин приступил накануне

В мэрии Новосибирска определились с кандидатурой главного архитектора города: им стал советник мэра Александр Ложкин.

— С 27 ноября Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии. Направление работы сложное и важное. Желаю Александру Юрьевичу успехов на новом посту! — сообщил на своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дозвониться до самого Александра Ложкина корреспонденту НГС не удалось, но выбор кандидатуры нового главного архитектора и перспективы работы с ним прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Во-первых, Александр Юрьевич уже пять лет является советником мэра города Новосибирска, плюс у него прекрасное профильное образование, он является экспертом федерального уровня, в том числе экспертом московского КБ «Стрелка», он выступает на всех международных форумах. Это очень, мне кажется, правильно — когда главный архитектор города имеет такой федеральный вес, — подчеркнула вице-мэр.

По её словам, на новом посту Александр Ложкин будет заниматься «оформлением эстетически-художественного образа города», при этом он продолжит возглавлять городской художественный совет.

— Хорошо, что в одних руках будут сконцентрированы все проблемы, которые связаны с обликом города Новосибирска, — резюмировала Анна Терешкова.

Ранее главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покинул свой пост ради новой работы в НГУАДИ

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КОММЕНТАРИИ (29)

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28 ноя 2019 в 13:35

Тот факт, что является советником мэра, само по себе является худшей рекомендацией. Вряд ли это что то кардинально изменит.

Димасик
28 ноя 2019 в 13:43

Обновлённый антирейтинг Новосибирска
1. Терешкова
2. СГК
3. Делят Локоть и Травников

редис кис кис
28 ноя 2019 в 13:42

А что толку от этого веса? До него такие же были. Уважаемый мэр, посмотрите из своего окна направо, там находится архитектурная академия, где учится и выпустилось полно талантливых и грамотных специалистов. Приобщайте молодежь, это новые взгляды, решения. А в этом случае никаких изменений не может быть в принципе.