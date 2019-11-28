«Имеет федеральный вес»: в Новосибирске назначили нового главного архитектора

Дозвониться до самого Александра Ложкина корреспонденту НГС не удалось, но выбор кандидатуры нового главного архитектора и перспективы работы с ним прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— С 27 ноября Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии. Направление работы сложное и важное. Желаю Александру Юрьевичу успехов на новом посту! — сообщил на своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В мэрии Новосибирска определились с кандидатурой главного архитектора города: им стал советник мэра Александр Ложкин.

— Во-первых, Александр Юрьевич уже пять лет является советником мэра города Новосибирска, плюс у него прекрасное профильное образование, он является экспертом федерального уровня, в том числе экспертом московского КБ «Стрелка», он выступает на всех международных форумах. Это очень, мне кажется, правильно — когда главный архитектор города имеет такой федеральный вес, — подчеркнула вице-мэр.



По её словам, на новом посту Александр Ложкин будет заниматься «оформлением эстетически-художественного образа города», при этом он продолжит возглавлять городской художественный совет.



— Хорошо, что в одних руках будут сконцентрированы все проблемы, которые связаны с обликом города Новосибирска, — резюмировала Анна Терешкова.

Ранее главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покинул свой пост ради новой работы в НГУАДИ.