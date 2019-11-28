«Ударили по лицу, обворовали»: в Калининском районе появилась ещё одна жертва группы подростков

— Это случилось 17 ноября, сыну 15 лет. Вечером он шёл в киоск за булочкой, его один раз ударили по лицу, обворовали. Светили чем-то в глаза. На лице было пятно красное, опухла щека. Обшманали карманы, портфель. Забрали деньги и жвачку. Нападающих было 8. Мы пошли на место, где это произошло, я увидела пробегающую толпу, их человек 8 было, а может, и 10. Я пыталась одного задержать, мы за ним побежали, и я его поймала, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего подростка.

Полиция Новосибирска проверяет случай нападения группы подростков на школьника, произошедший в середине ноября в Калининском районе. У полицейских есть предположение, что к нападению причастны подростки с видеороликов, на которых они избивают детей .

Но, по словам женщины, ребёнок вырвался и убежал. Сибирячка вызвала полицию. В больнице, по её словам, врачи не стали давать справку её сыну.

— Они разного возраста там, разного веса. Видно по ним. Я думаю, что это те же. Думаю, что это большая компания и к ним примыкает периодически кто-то. Написали заявление, сказали, будут следственные действия, — добавила мама пострадавшего.

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили, что получали заявление об инциденте.

— Было заявление от местной жительницы о том, что её ребёнку, подростку 2004 года рождения, нанесены телесные повреждения. По данному факту в настоящее время идёт проверка в соответствии с законодательством, — рассказали в ведомстве.

Полицейские проверяют причастность к этому избиению подростков с видеороликов, которых вчера задержали и опросили.

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Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

