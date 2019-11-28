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Нападение подростков на школьников

«Ударили по лицу, обворовали»: в Калининском районе появилась ещё одна жертва группы подростков

Полицейские проверяют причастность к этому избиению подростков, опрошенных вчера

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Подростки снимали избиение детей на видео — ролики появились в соцсетях

Подростки снимали избиение детей на видео — ролики появились в соцсетях

Полиция Новосибирска проверяет случай нападения группы подростков на школьника, произошедший в середине ноября в Калининском районе. У полицейских есть предположение, что к нападению причастны подростки с видеороликов, на которых они избивают детей.

— Это случилось 17 ноября, сыну 15 лет. Вечером он шёл в киоск за булочкой, его один раз ударили по лицу, обворовали. Светили чем-то в глаза. На лице было пятно красное, опухла щека. Обшманали карманы, портфель. Забрали деньги и жвачку. Нападающих было 8. Мы пошли на место, где это произошло, я увидела пробегающую толпу, их человек 8 было, а может, и 10. Я пыталась одного задержать, мы за ним побежали, и я его поймала, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего подростка.

Но, по словам женщины, ребёнок вырвался и убежал. Сибирячка вызвала полицию. В больнице, по её словам, врачи не стали давать справку её сыну. 

— Они разного возраста там, разного веса. Видно по ним. Я думаю, что это те же. Думаю, что это большая компания и к ним примыкает периодически кто-то. Написали заявление, сказали, будут следственные действия, — добавила мама пострадавшего.

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили, что получали заявление об инциденте.

— Было заявление от местной жительницы о том, что её ребёнку, подростку 2004 года рождения, нанесены телесные повреждения. По данному факту в настоящее время идёт проверка в соответствии с законодательством, — рассказали в ведомстве.

Полицейские проверяют причастность к этому избиению подростков с видеороликов, которых вчера задержали и опросили

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

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КОММЕНТАРИИ (52)

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 13:09

Здоровому лбу 15 лет... А за него мама бегает с детворой разбиратся стыдоба...

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 12:52

Похоже, что без моего участия эту проблему не решить. В срочном порядке выезжаю на своей Тесле патрулировать улицы Калининского района и искать негодяев!😎🔥

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 13:03

Как я в детстве выжил не понятно... Меня с лодки бросали на середине озера чтобы я научился плавать... Дед утрм обливал холодной водой типа закалял... По стройкам прыгал... С третьего этажа в сугроб прыгал... Палками друг друга лупили... Камнями бросались... Карбит в полтарашках и огнетушителях взрывали... Кидали балончики... Зажигалки... Шифер в костёр да всё подряд кидали, что могло хорошо рвануть... Дрались постоянно... Кастетами и цепями... Стекла вышибали... Колени разбил... Подорожник лучшее лекарство...с большой собакой овчаркой дрался палкой и т. д... А сейчас эти современные яжематеря... Моего ребёнка ударили или он же ребёнок вы ему все должны... И это лет в 12-13 Я в 6 лет уже тырил у отца охотничий нож и ходил в лес охотится на ящериц... Вот, что из таких детей будет... Он сходит в штаны по большому в 17 лет и будет орать мама помоги... и ума не хватит лопухом воспользоваться... Стыдно мне за нынешнее поколение...