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Последствия ДТП с грузовиками попали на видео: ассенизаторская машина улетела в кювет под Новосибирском

Водитель другой машины оказался лишён водительских прав

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КАМАЗ опрокинулся в кювет после удара об «Исудзу»

КАМАЗ опрокинулся в кювет после удара об «Исудзу»

Читатель НГС снял на видео последствия жёсткой утренней аварии на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе: после столкновения двух грузовиков один из них улетел в кювет.

Авария с участием двух машин случилась сегодня в 9:40, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.

— Водитель 1971 года рождения, лишённый водительского удостоверения, управляя автомобилем «Исудзу», при выезде от дома № 5 по Краснояровскому шоссе на автомобильную дорогу совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался по Краснояровскому шоссе со стороны Новосибирска в сторону Красного Яра, — описали ситуацию в Госавтоинспекции.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», ассенизаторский КАМАЗ после столкновения вылетел с дороги, упал в кювет и остановился после удара о дерево. Водителя КАМАЗа после ДТП увезли врачи скорой помощи.

В свою очередь в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пока не располагают данными о пострадавших в этой аварии. По информации автоинспекторов, оба водителя были трезвыми.

В начале ноября грузовик с логотипом сети «Мария-РА» задел автомобиль Volvo недалеко от остановки «Таловая» в Первомайском районе — небольшое ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе протяжённостью около 2 километров. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

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28 ноя 2019 в 12:34

Автор видео лодырь... Снимает видео на скорости за рулём... Вот из-за таких аленей и дтп происходят... Лишить его пожизненно за такое...

28 ноя 2019 в 12:32

Ну давайте расскажите про справки наркоманам и пьяницам ( а походу просто отъем денег у народа). Если можно спокойно ездить лишенцам и алкашам и наркоманам. Не говоря про мажоров.

Яша
28 ноя 2019 в 12:31

Гамнецом попахивает однако