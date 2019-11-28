Последствия ДТП с грузовиками попали на видео: ассенизаторская машина улетела в кювет под Новосибирском

КАМАЗ опрокинулся в кювет после удара об «Исудзу»

Читатель НГС снял на видео последствия жёсткой утренней аварии на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе: после столкновения двух грузовиков один из них улетел в кювет.



Авария с участием двух машин случилась сегодня в 9:40, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.

