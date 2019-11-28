Последствия ДТП с грузовиками попали на видео: ассенизаторская машина улетела в кювет под Новосибирском

Читатель НГС снял на видео последствия жёсткой утренней аварии на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе: после столкновения двух грузовиков один из них улетел в кювет.
Авария с участием двух машин случилась сегодня в 9:40, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области.
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Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», ассенизаторский КАМАЗ после столкновения вылетел с дороги, упал в кювет и остановился после удара о дерево. Водителя КАМАЗа после ДТП увезли врачи скорой помощи.
В свою очередь в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пока не располагают данными о пострадавших в этой аварии. По информации автоинспекторов, оба водителя были трезвыми.
В начале ноября грузовик с логотипом сети «Мария-РА» задел автомобиль Volvo недалеко от остановки «Таловая» в Первомайском районе — небольшое ДТП спровоцировало пробку на Бердском шоссе протяжённостью около 2 километров.