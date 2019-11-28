Шумным грузовикам запретили ночью ездить по улице Народной

Власти Новосибирска ввели запрет на ночное движение грузовиков по улице Народной — он начинает действовать с сегодняшнего дня.
Знаки, которые запрещают движение грузового транспорта, решили установить на пересечении улицы Народной с Танковой и Учительской, то есть возле домов
В мэрии уточнили, что запрет будет действовать с 22:00 до 7:00. В это время грузовикам придётся объезжать Народную. Например, с улицы Учительской им придётся доехать до улицы Авиастроителей и на перекрёстке с ней уйти налево, чтобы потом продолжить движение по улице Писемского.
— Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения, а также из-за многочисленных жалоб на шум грузового транспорта и по просьбам граждан, проживающих на улицах Народной и Новая Заря, — объяснили в пресс-центре мэрии.
Жители улицы Народной долго добивались запрета на движение грузовиков — люди были настолько раздражены, что даже грозились перекрыть дорогу.