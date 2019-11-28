Шумным грузовикам запретили ночью ездить по улице Народной

В мэрии сообщают, что запрет на движение грузовиков будет действовать с 22:00. На установленных знаках указано другое время, но, по данным мэрии, эту информацию исправят

Власти Новосибирска ввели запрет на ночное движение грузовиков по улице Народной — он начинает действовать с сегодняшнего дня.



Знаки, которые запрещают движение грузового транспорта, решили установить на пересечении улицы Народной с Танковой и Учительской, то есть возле домов № 1/1 и 48 на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В мэрии уточнили, что запрет будет действовать с 22:00 до 7:00. В это время грузовикам придётся объезжать Народную. Например, с улицы Учительской им придётся доехать до улицы Авиастроителей и на перекрёстке с ней уйти налево, чтобы потом продолжить движение по улице Писемского.

