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Дороги и транспорт

Шумным грузовикам запретили ночью ездить по улице Народной

Этого долго добивались местные жители

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В мэрии сообщают, что запрет на движение грузовиков будет действовать с 22:00. На установленных знаках указано другое время, но, по данным мэрии, эту информацию исправят

В мэрии сообщают, что запрет на движение грузовиков будет действовать с 22:00. На установленных знаках указано другое время, но, по данным мэрии, эту информацию исправят

Власти Новосибирска ввели запрет на ночное движение грузовиков по улице Народной — он начинает действовать с сегодняшнего дня.

Знаки, которые запрещают движение грузового транспорта, решили установить на пересечении улицы Народной с Танковой и Учительской, то есть возле домов № 1/1 и 48 на улице Народной. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что запрет будет действовать с 22:00 до 7:00. В это время грузовикам придётся объезжать Народную. Например, с улицы Учительской им придётся доехать до улицы Авиастроителей и на перекрёстке с ней уйти налево, чтобы потом продолжить движение по улице Писемского.

— Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения, а также из-за многочисленных жалоб на шум грузового транспорта и по просьбам граждан, проживающих на улицах Народной и Новая Заря, — объяснили в пресс-центре мэрии.

Грузовой транспорт направят в объезд

Грузовой транспорт направят в объезд

Жители улицы Народной долго добивались запрета на движение грузовиков — люди были настолько раздражены, что даже грозились перекрыть дорогу.

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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
28 ноя 2019 в 09:28
+9 −0

Жители улицы, будьте так добры, напишите завтра, как водилы забили на распоряжение мэрии и на знаки.Как они продолжают ездить...

28 ноя 2019 в 09:29
+8 −0

"а также из-за многочисленных жалоб на шум грузового транспорта и по просьбам граждан, проживающих на улицах Народной и Новая...

Пифогар
28 ноя 2019 в 09:30
+4 −1

Неужели? Не прошло и нескольких лет. Спасибо нгс, без публикации этой проблемы наша мэрия бы не зашевелилась.