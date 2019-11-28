Новосибирцы признались, что мечтают о щедрых и харизматичных начальниках

Специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, какими качествами должен обладать хороший руководитель.
Всего в опросе приняли участие 1110 жителей города — каждый из них мог выбрать не больше трёх вариантов ответа.
— По мнению большинства опрошенных, руководитель должен быть компетентным и справедливым — за эти варианты проголосовали 63% и 60% горожан соответственно. Для 44% важен ум начальника, а для 33% — его решительность. 31% жителей Новосибирска считают значимым качеством стрессоустойчивость, ещё 31% радеет за коммуникабельность, — рассказали авторы исследования.
28% опрошенных сообщили, что начальник должен быть требовательным. 25% ждут от начальника интеллигентности и честности. 23% придают значение хорошему чувству юмора, 22% готовы уважать внимательного руководителя. 20% участников опроса уверены, что для хорошего начальника важно трудолюбие, а 15% ценят харизматичность.
— По мнению 14% [опрошенных] новосибирцев, идеальный босс должен обладать тягой к новому опыту и знаниям. 12% ждут от него настойчивости, по 11% — амбициозности и эмпатичности. И только 10% считают, что руководитель должен быть добрым.
Лишь немногие респонденты среди качеств хорошего начальника назвали строгость (8%) и щедрость (6%). А 2% уверены, что настоящий лидер должен обладать высокой самооценкой.
При этом 29% опрошенных новосибирцев отметили, что никогда не встречали руководителей, у которых бы были желаемые характеристики. 55% утверждают, что в прошлом работали с такими начальниками, а 10% считают идеальным своего нынешнего руководителя.
— 6% респондентов признались, что сами являются руководителями, обладающими всеми важными качествами, — резюмировали в пресс-службе Зарплата.ру.
А насколько близок к идеалу ваш начальник? Есть ли у него причуды, которые умиляют или, наоборот, бесят всех подчинённых? Присылайте ваши истории в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00 (можно анонимно), а также на почту news@ngs.ru либо кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Ранее специалисты портала Зарплата.ру узнали у новосибирцев, воспринимают ли они всерьёз отзывы о работодателях в интернете. Как оказалось, 25% опрошенных не доверяют таким источникам.