Новосибирцы признались, что мечтают о щедрых и харизматичных начальниках

25% опрошенных новосибирцев ценят в начальниках честность и интеллигентность Фото: Густаво Зырянов / НГС

Специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, какими качествами должен обладать хороший руководитель. Всего в опросе приняли участие 1110 жителей города — каждый из них мог выбрать не больше трёх вариантов ответа. — По мнению большинства опрошенных, руководитель должен быть компетентным и справедливым — за эти варианты проголосовали 63% и 60% горожан соответственно. Для 44% важен ум начальника, а для 33% — его решительность. 31% жителей Новосибирска считают значимым качеством стрессоустойчивость, ещё 31% радеет за коммуникабельность, — рассказали авторы исследования.

28% опрошенных сообщили, что начальник должен быть требовательным. 25% ждут от начальника интеллигентности и честности. 23% придают значение хорошему чувству юмора, 22% готовы уважать внимательного руководителя. 20% участников опроса уверены, что для хорошего начальника важно трудолюбие, а 15% ценят харизматичность.

— По мнению 14% [опрошенных] новосибирцев, идеальный босс должен обладать тягой к новому опыту и знаниям. 12% ждут от него настойчивости, по 11% — амбициозности и эмпатичности. И только 10% считают, что руководитель должен быть добрым.



Лишь немногие респонденты среди качеств хорошего начальника назвали строгость (8%) и щедрость (6%). А 2% уверены, что настоящий лидер должен обладать высокой самооценкой.



При этом 29% опрошенных новосибирцев отметили, что никогда не встречали руководителей, у которых бы были желаемые характеристики. 55% утверждают, что в прошлом работали с такими начальниками, а 10% считают идеальным своего нынешнего руководителя. — 6% респондентов признались, что сами являются руководителями, обладающими всеми важными качествами, — резюмировали в пресс-службе Зарплата.ру.

