ХК «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» в серии послематчевых буллитов

Поздно вечером в среду, 27 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с казанским «Ак Барсом». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу казанской команды.
Счёт удалось открыть только к концу второго периода — шайбу забросил нападающий «Сибири» Виктор Комаров. В третьем периоде «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — реализовав большинство, гол забил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
Исход игры получилось определить только в серии послематчевых буллитов — на 65-й минуте шайбу в ворота «Сибири» забросил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов.
На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.
22 ноября в домашнем матче «Сибирь» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» — игра закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Следующая игра состоится 29 ноября с «Йокеритом» из Финляндии. Календарь всех игр сезона ХК «Сибирь» посмотреть можно тут.