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ХК «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» в серии послематчевых буллитов

Счёт игры 1:2

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Игра проходила в Казани,&nbsp;на льду ЛДС «Татнефть-Арена»

Игра проходила в Казани, на льду ЛДС «Татнефть-Арена»

Поздно вечером в среду, 27 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с казанским «Ак Барсом». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу казанской команды. 

Счёт удалось открыть только к концу второго периода — шайбу забросил нападающий «Сибири» Виктор Комаров. В третьем периоде «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — реализовав большинство, гол забил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. 

Исход игры получилось определить только в серии послематчевых буллитов — на 65-й минуте шайбу в ворота «Сибири» забросил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов. 

На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.

22 ноября в домашнем матче «Сибирь» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» — игра закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Следующая игра состоится 29 ноября с «Йокеритом» из Финляндии. Календарь всех игр сезона ХК «Сибирь» посмотреть можно тут.

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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
28 ноя 2019 в 01:52
+1 −1

Опять разбудили меня этой новостью, про неумех....

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 01:52
+2 −0

Так они всегда проигрывают, в чем новость?

Гость
28 ноя 2019 в 01:53
+0 −0

Поставил на ничью в основное время и выиграл 14000 рублей.