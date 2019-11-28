«Обогреватель не спасает»: тепло в дома Железнодорожного района вернется к ночи

Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», тепло вернется в дома к двум часам ночи 28 ноября.

— На Революции и в десятках домов в округе так и не восстановлено отопление, хотя обещали к 22 часам. Замерзаем потихоньку. Холодно, обогреватель не спасает, — пишет жительница дома на Революции, 7 Екатерина. Кроме того, жители дома жалуются на отсутствие горячей воды.

159 домов в Железнодорожном районе Новосибирска все ещё остаются без тепла и горячей воды из-за ремонта теплотрассы.

— Работы по устранению повреждения магистрального трубопровода по улице Революции завершены, начали подачу теплоносителя. Однако в дома вода поступит не ранее 02:00 28 ноября. При проведении ремонта обнаружились скрытые дефекты, это продлило время работ примерно на 3 часа, — рассказали в СГК.

Накануне в домах на улице Революции повесили объявления о том, что в среду, 27 ноября, с 6:00 до 22:00 из-за коммунальной аварии не будет отопления. В СГК поясняли, что отключение будет связано с плановыми работами из-за дефекта теплотрассы и что в зоне отключения окажутся 69 многоквартирных домов, 6 детских учреждений и больница.



Сейчас на муниципальном портале указано, что под плановое отключение отопления из-за работ на теплосетях попали 159 домов в Железнодорожном районе: на улицах Революции, Депутатской, Дмитрия Шамшурина, Движенцев, Вокзальной магистрали, проспекте Димитрова, улицах Коммунистической, Октябрьской, Ленина, Урицкого, Федора Ивачева, Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина и Комсомольском проспекте.

