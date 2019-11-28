Ущерб на полмиллиона: на Горской сгорел вагончик с горными лыжами — спортсмены остались без соревнований

На горнолыжном склоне «Горский» произошёл пожар ночью 25 ноября — сгорел вагончик с инвентарём детского тренера Валерия Касаткина.

В вагончике также хранилась экипировка благотворительного фонда «Спорту место» — уже несколько лет подряд инструкторы фонда безвозмездно помогают детям с ДЦП встать на ноги.

—Точную стоимость назвать не готов, но это точно более полумиллиона рублей. На момент возгорания там было более 15 комплектов, а полный комплект — это шлем, горнолыжная маска, ботинки, лыжи, палки. Даже если мы посчитаем, что один комплект стоит минимум 30 тысяч, это уже 600 тысяч, не считая инвентаря для тренировок — флаги, скакалки, мячи. Вроде всё по мелочи, но вроде бы всё копейки, а сумма выходит круглая. Например, древки и слаломные флаги стоили 40 тысяч рублей. Всё это было куплено на родительские деньги, — рассказал корреспонденту НГС тренер Валерий Касаткин.