Ледовый городок в этом году разместят около оперного театра

Традиционный новогодний ледовый городок в этом году впервые разместят не на площади Ленина, а возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Открытие городка запланировано на 15 декабря.
«Первый раз Новогодний городок разместится около Оперного театра!» — написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Как сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Анну Терешкову, в Театральном сквере установят главную городскую ёлку, зальют каток и разместят ледовые скульптуры с подсветкой, а деревья оформят иллюминацией. Терешкова рассказала изданию, что сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра.
По её словам, второй городской площадкой празднования Нового года станет Михайловская набережная — там тоже зальют каток, проложат лыжню и сделают горки.
В 2018 году ледовый городок проработал на набережной 2,5 месяца и был посвящён русским сказкам.