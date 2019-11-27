Ледовый городок в этом году разместят около оперного театра

Традиционный новогодний ледовый городок в этом году впервые разместят не на площади Ленина, а возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Открытие городка запланировано на 15 декабря.

«Первый раз Новогодний городок разместится около Оперного театра!» — написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



Как сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Анну Терешкову, в Театральном сквере установят главную городскую ёлку, зальют каток и разместят ледовые скульптуры с подсветкой, а деревья оформят иллюминацией. Терешкова рассказала изданию, что сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра.