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Зима

Ледовый городок в этом году разместят около оперного театра

Открытие запланировано на 5 декабря

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Сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра

Сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра

Традиционный новогодний ледовый городок в этом году впервые разместят не на площади Ленина, а возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Открытие городка запланировано на 15 декабря.

«Первый раз Новогодний городок разместится около Оперного театра!» — написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. 

Как сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Анну Терешкову, в Театральном сквере установят главную городскую ёлку, зальют каток и разместят ледовые скульптуры с подсветкой, а деревья оформят иллюминацией. Терешкова рассказала изданию, что сквер украсят атрибутами, связанными с эстетикой театра. 

По её словам, второй городской площадкой празднования Нового года станет Михайловская набережная — там тоже зальют каток, проложат лыжню и сделают горки. 

Вход в городок будет организован с&nbsp;боковых аллей, они будут всегда открыты, а&nbsp;на&nbsp;центральной аллее зальют каток

Вход в городок будет организован с боковых аллей, они будут всегда открыты, а на центральной аллее зальют каток

В 2018 году ледовый городок проработал на набережной 2,5 месяца и был посвящён русским сказкам.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Из погреба
27 ноя 2019 в 22:49

Лучше бы там палатку для обогрева бездомных и раздачи еды установили. Народ бы целыми днями стоял за бесплатной кашей.. А так... Опять всё для детишек богачей, барчат и будущих мажоров-управленцев.

с богаткова
27 ноя 2019 в 22:41

Уже распорядился в Плотниково залить каток. Вход будет бесплатным по служебному удостоверению чопа.

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 22:39

Отлично, внука туда свожу, если увидите Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в. знайте это я внука привез