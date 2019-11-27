«После работы планировала пройтись по магазинам»: в Новосибирске ищут женщину в рыжей куртке

— О пропаже Анны заявил её брат. Женщина не так давно сменила место работы, проходила стажировку на новом рабочем месте. После рабочего дня планировала пройтись по магазинам, потом вернуться домой. Но домой не вернулась. Телефон отключен, её местонахождение на данный момент неизвестно. Сейчас мы проверили медицинские учреждения, морги, — это стандартная процедура. На данный момент Анны не было обнаружено нигде, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лизы Алерт».

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут пропавшую 34-летнюю Анну Кремер — она не вернулась с работы 25 ноября.

Согласно информации в ориентировке, Анна была одета рыжую куртку, чёрные джинсы с лампасами и чёрные замшевые полусапожки, на голове — чёрная вязаная шапка. С собой у женщины был бежевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, вы видели её в день пропажи или знали что-то о её планах, сообщите, пожалуйста, информацию по номерам 112 или 8 800 700–54–52. Также вы можете обратиться в редакцию (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00.

Самая громкая история последнего времени с розыском пропавшего человека закончилась в Новосибирске трагически — нашли мертвой Наталью Устинову, которая отправилась покупать автомобиль и пропала.

