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Страна и мир

Новосибирск занял 12-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

Рейтинг составили на основе мнения горожан

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В рейтинге общего качества жизни Новосибирск оказался на 12-м месте

В рейтинге общего качества жизни Новосибирск оказался на 12-м месте

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подвёл итоги ежегодного исследования качества жизни в российских городах и составил рейтинг. Туда попал и Новосибирск

«Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни», — говорится в тексте исследования. 

Так, новосибирцев просили оценить работу служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитием образования и культурной инфраструктуры, состоянием жилого фонда и благоустройством города, работой местных властей, качеством медицинского обслуживания. Кроме того, горожан просили дать общую оценку положения дел в городе.

В рейтинге общего качества жизни Новосибирск оказался на 12-м месте списка. По качеству работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, оценке общественного транспорта и работе дорожной полиции наш город занял 16-е место. С культурой и образованием оказалось лучше — 10-е место рейтинга. Состояние жилого фонда и благоустройство города новосибирсцы оценили ниже всего — 30-е место в рейтинге. Работой местной власти горожане тоже не слишком довольны — только на 28-е место, а вот медицинским обслуживанием вполне довольны — 14-я строчка рейтинга. 

Кроме Новосибирска из сибирских городов в список попали Томск, Барнаул, Красноярск и Омск. Лидером рейтинга стала Казань, в тройку вошли Грозный и Тюмень, на последней строчке оказался Улан-Удэ.

Недавно Минстрой России совместно с Дом.рф и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Среди крупнейших городов Новосибирск занял лишь 10-ю строчку рейтинга и получил метку «неблагополучного» города. Самара, Уфа, Казань, Красноярск и другие оказались лучше. 

Опубликованный рейтинг вызвал бурную дискуссию среди жителей Новосибирска. Мы прочитали все комментарии и выбрали 9 причин, почему горожане согласны, что столица Сибири — не самый комфортный для жизни город.

А как вы оцениваете уровень жизни в Новосибирске?

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    КОММЕНТАРИИ (66)

    Жека Н.
    27 ноя 2019 в 21:07
    +20 −1

    У меня никто не спрашивал, но я бы и не отметил ничего хорошего. За пять лет мэрства Локтя Новосибирск из столицы Сибири...

    Фото пользователя
    27 ноя 2019 в 20:59
    +15 −3

    Ну да, довёл город до нижайшего уровня наш краснопузый Толик.

    Синий кит
    27 ноя 2019 в 21:04
    +14 −1

    Можно хоть на 100 место поставить. Ничего хорошего для Новосибирска мэрия не делает. Одни обещания, громкие слова, амбициозные...