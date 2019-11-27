Более 500 пациентов перевели в соседнее отделение из-за пожара в психиатрической больнице

Вечером в среду, 27 октября, пациентов Городской клинической психиатрической больницы
— В соседний корпус медучреждения оперативно перевели 512 человек, по оперативной информации пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Сейчас, по словам спасателей, ликвидирован открытый огонь.
По информации сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», пожар вспыхнул в одной из раздевалок.
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В октябре из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи