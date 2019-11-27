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Более 500 пациентов перевели в соседнее отделение из-за пожара в психиатрической больнице

Сейчас на месте работают спасатели

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Из-за пожара 512 пациентов перевели в соседнее отделение

Из-за пожара 512 пациентов перевели в соседнее отделение

Вечером в среду, 27 октября, пациентов Городской клинической психиатрической больницы № 3, расположенной по адресу улица Красноводская, 36, перевели в соседнее отделение из-за пожара в одном из корпусов. 

— В соседний корпус медучреждения оперативно перевели 512 человек, по оперативной информации пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Сейчас, по словам спасателей, ликвидирован открытый огонь. 

По информации сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», пожар вспыхнул в одной из раздевалок. 

В пожаре никто не пострадал

В пожаре никто не пострадал

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В октябре из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2. Позже В МЧС рассказали, из-за чего начался пожар и почему пришлось эвакуировать 160 человек.

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КОММЕНТАРИИ (16)

с богаткова
27 ноя 2019 в 19:21
+0 −2

Главное, чтобы эти пациенты не разбежались по городу. врятли один охранник может с ними справится.

Рыбак из Осло
27 ноя 2019 в 19:46
+1 −0

То то доктор с васей куда то пропали. Было подозрение на отравление дошираком, ан нет, вон оно что.

«Опрокинули на землю
27 ноя 2019 в 19:37
+0 −1

где, О ёлка то пропала?