Более 500 пациентов перевели в соседнее отделение из-за пожара в психиатрической больнице

— В соседний корпус медучреждения оперативно перевели 512 человек, по оперативной информации пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Сейчас, по словам спасателей, ликвидирован открытый огонь.

Вечером в среду, 27 октября, пациентов Городской клинической психиатрической больницы № 3 , расположенной по адресу улица Красноводская, 36, перевели в соседнее отделение из-за пожара в одном из корпусов.

По информации сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте», пожар вспыхнул в одной из раздевалок.

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 , на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

