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Площадку возле оперного театра закроют в начале декабря — там поставят новогодний городок

В городской администрации рассказали, как будут проводить последний праздник в этом году

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Новогодний городок начнут ставить возле оперного театра с 1 декабря

Новогодний городок начнут ставить возле оперного театра с 1 декабря

1 декабря в Новосибирске закроют площадку перед оперным театром — там начнут возводить новогодний городок.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили на совещании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

После того, как площадку закроют, там начнутся монтажные работы — проводить там различные общественные акции, мероприятия будет невозможно.

Сейчас уже началась подготовка площадки катка возле оперного театра. Также на совещании рассказали, что каток возле оперного театра будет площадью 2200 кв.м, он будет располагаться вокруг клумбы. Там же разместят цифры 2020 изо льда. Каток будет бесплатным, но с платным прокатом.

Ель на площадке поставят к 9 декабря, демонтируют площадку 15 февраля.

Каток у оперного будет вокруг клумбы — он будет бесплатным

Каток у оперного будет вокруг клумбы — он будет бесплатным

Каток на Михайловской набережной начнут готовить с 1 декабря, его площадь будет 3500 кв.м. Этот каток будет платным. 

Оба катка начнут работать с середины декабря.

О том, что в этом году новогодняя площадка будет возле оперного театра, накануне сообщала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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КОММЕНТАРИИ (29)

Ржу
28 ноя 2019 в 10:37

Да зачем тратить деньги на катки?
Сейчас если ударят морозы, то СГК полгорода минимум, превратит в каток.
А мэрия добавит к этим каткам, ещё и катки- тротуары.

28 ноя 2019 в 10:34

УРА!!! Как в советском детстве, а то последние годы этот пятачок за забором....

Долой бойко
28 ноя 2019 в 10:39

Давай навальня -порви пятую точку в визгах,что тебе срочно нужно к Новату и это портит исторический облик города) а дети и гости города будут мешать спать весельем