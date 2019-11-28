Площадку возле оперного театра закроют в начале декабря — там поставят новогодний городок

1 декабря в Новосибирске закроют площадку перед оперным театром — там начнут возводить новогодний городок.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили на совещании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового года.



После того, как площадку закроют, там начнутся монтажные работы — проводить там различные общественные акции, мероприятия будет невозможно.

Сейчас уже началась подготовка площадки катка возле оперного театра. Также на совещании рассказали, что каток возле оперного театра будет площадью 2200 кв.м, он будет располагаться вокруг клумбы. Там же разместят цифры 2020 изо льда. Каток будет бесплатным, но с платным прокатом.