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Автобусы не нужны: в Новосибирске на четырёх человек приходится один автомобиль

В мегаполисе в 2019 году насчитали 450 тысяч автомобилей

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На одну машину приходится почти 4 новосибирца

На одну машину приходится почти 4 новосибирца

В Новосибирске в 2019 году на каждую тысячу жителей насчитывается 278 автомобилей, сообщили аналитики агентства «Автостат». 

Таким образом, согласно данным статистики, в среднем на одну машину приходится почти четыре новосибирца.

Всего в городе стоит на учете 449 800 легковых автомобилей.

— Наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тысяч единиц и населении порядка 1,2 миллиона человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Сразу у нескольких городов — Нижний Новгород, Уфа, Омск, Новосибирск, Челябинск — показатели находятся в довольно плотном интервале, от 276 до 290 штук, — рассказали в пресс-службе агентства «Автостат». 

Москва оказалась не самым обеспеченным машинами городом, она отстает и от Казани, и от Санкт-Петербурга, и от Краснодара. В столице на 1000 жителей приходится 293 авто, а в целом по России этот показатель составил 306 машин. 

Ранее мы рассказывали, что во всей Новосибирской области практически каждая вторая машина является японской, из 800 тысяч авто — 417 тысяч «японок». Немало японских моделей можно найти и в гаражах новосибирских випов.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (32)

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27 ноя 2019 в 20:12
+7 −8

Очередная бредовая новостишка ни о чём

Ржу
27 ноя 2019 в 20:15
+12 −0

Если бы, у нас метро было бы хотя бы таким, каким его планировали при СССР( желающие могут посмотреть схему в вагонах метро), да...

27 ноя 2019 в 20:09
+6 −3

Интересно, Локоть когда-нибудь закроет позорную парковку на центральной площади города, или нет. P.S. Автобусы нужны и много