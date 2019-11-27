Автобусы не нужны: в Новосибирске на четырёх человек приходится один автомобиль

— Наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тысяч единиц и населении порядка 1,2 миллиона человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Сразу у нескольких городов — Нижний Новгород, Уфа, Омск, Новосибирск, Челябинск — показатели находятся в довольно плотном интервале, от 276 до 290 штук, — рассказали в пресс-службе агентства «Автостат».

Всего в городе стоит на учете 449 800 легковых автомобилей.

Таким образом, согласно данным статистики, в среднем на одну машину приходится почти четыре новосибирца.

В Новосибирске в 2019 году на каждую тысячу жителей насчитывается 278 автомобилей, сообщили аналитики агентства «Автостат».

Москва оказалась не самым обеспеченным машинами городом, она отстает и от Казани, и от Санкт-Петербурга, и от Краснодара. В столице на 1000 жителей приходится 293 авто, а в целом по России этот показатель составил 306 машин.

Ранее мы рассказывали, что во всей Новосибирской области практически каждая вторая машина является японской, из 800 тысяч авто — 417 тысяч «японок». Немало японских моделей можно найти и в гаражах новосибирских випов.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

