Водитель «Мерседеса» скрывался от ГИБДД и заехал в сугроб — его отправили в колонию строгого режима

Кировский районный суд Новосибирска отправил в колонию водителя «Мерседеса» за повторную езду в пьяном виде — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске пьяный водитель «Мерседеса» заехал в сугроб в попытке скрыться от автоинспекторов — за вождение в нетрезвом виде суд приговорил нарушителя к сроку в колонии строгого режима.

Преследование по Затулинке Инцидент случился вечером 22 января 2019 года на Затулинском жилмассиве. По версии обвинения, 25-летний водитель «Медседес-Бенц» ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев и стал поворачивать налево — в сторону дома № 57/1 . При этом сигнал поворота он не включил, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.



По данным прокуратуры, это нарушение заметили стоявшие рядом сотрудники ГИБДД — они поехали вслед за «Мерседесом».

— Однако водитель, увидев, что его преследуют сотрудники, стал скрываться во дворах, — описали ситуацию в прокуратуре.

Всё поняли по походке

Преследование длилось недолго. Возле дома № 16 по улице Громова «Мерседес» въехал в сугроб, и водитель был вынужден выйти из машины.

— Сотрудники сразу же поняли по его шатающейся походке, что он находится в состоянии опьянения, — передали в прокуратуре.

По её данным, факт опьянения подтвердило и медицинское освидетельствование. Более того, выяснилось, что водитель «Мерседеса» уже лишён водительских прав за езду в пьяном виде и срок лишения прав должен был истечь только в мае. Также оказалось, что нарушитель ранее судим за грабежи и отбывал наказание в колонии общего режима.

Почему водителя отправили в колонию строгого режима В итоге водителя отдали под суд за повторное управление транспортом в пьяном виде — за это нарушение предусмотрено уголовное наказание (ст. 264.1 УК РФ). По данным прокуратуры, в суде свою вину нарушитель не признал — он пояснил, что не был пьян, но давать более подробные показания отказался.

