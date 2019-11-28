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Криминал

Водитель «Мерседеса» скрывался от ГИБДД и заехал в сугроб — его отправили в колонию строгого режима

Нарушитель оказался пьян, а прежде его уже лишили за это прав

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Кировский районный суд Новосибирска отправил в колонию водителя «Мерседеса» за повторную езду в пьяном виде — приговор в законную силу ещё не вступил

Кировский районный суд Новосибирска отправил в колонию водителя «Мерседеса» за повторную езду в пьяном виде — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске пьяный водитель «Мерседеса» заехал в сугроб в попытке скрыться от автоинспекторов — за вождение в нетрезвом виде суд приговорил нарушителя к сроку в колонии строгого режима.

Преследование по Затулинке

Инцидент случился вечером 22 января 2019 года на Затулинском жилмассиве. По версии обвинения, 25-летний водитель «Медседес-Бенц» ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев и стал поворачивать налево — в сторону дома № 57/1. При этом сигнал поворота он не включил, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

По данным прокуратуры, это нарушение заметили стоявшие рядом сотрудники ГИБДД — они поехали вслед за «Мерседесом».

— Однако водитель, увидев, что его преследуют сотрудники, стал скрываться во дворах, — описали ситуацию в прокуратуре.

Всё поняли по походке

Преследование длилось недолго. Возле дома № 16 по улице Громова «Мерседес» въехал в сугроб, и водитель был вынужден выйти из машины.

— Сотрудники сразу же поняли по его шатающейся походке, что он находится в состоянии опьянения, — передали в прокуратуре.

По её данным, факт опьянения подтвердило и медицинское освидетельствование. Более того, выяснилось, что водитель «Мерседеса» уже лишён водительских прав за езду в пьяном виде и срок лишения прав должен был истечь только в мае. Также оказалось, что нарушитель ранее судим за грабежи и отбывал наказание в колонии общего режима.

Почему водителя отправили в колонию строгого режима

В итоге водителя отдали под суд за повторное управление транспортом в пьяном виде — за это нарушение предусмотрено уголовное наказание (ст. 264.1 УК РФ). По данным прокуратуры, в суде свою вину нарушитель не признал — он пояснил, что не был пьян, но давать более подробные показания отказался.

— С учётом того, что он ранее был судим, ему назначили реальное лишение свободы, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

В ведомстве уточнили, что суд приговорил водителя к одному году колонии строгого режима и дополнительно запретил ему садиться за руль в течение двух лет. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.

На прошлой неделе похожее происшествие случилось в Калининском районе Новосибирска: водитель «Хонды-Аккорд» не справился с управлением и улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС. При этом от проверки на состояние опьянения он отказался.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Из погреба
28 ноя 2019 в 07:46

Судимые за грабежи на мерседесах, честно работающие на трамваях. Вот всё что нужно знать о новосибирске. Здесь вольготно чувствуют себя только силовики и уголовники.

Гость
28 ноя 2019 в 07:43

Вот так, чела аж на 2 года лишили прав за покатушки в пьяном виде повторно, а нам, местным псевдоалкашам, через полгода вообще навсегда закроют выдачу/обмен ВУ. Обычным работающим людям, выпивающим по выходным.

28 ноя 2019 в 07:41

Ну забыли добавить какого он КЛАССЕ .