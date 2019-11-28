Водитель «Мерседеса» скрывался от ГИБДД и заехал в сугроб — его отправили в колонию строгого режима

В Новосибирске пьяный водитель «Мерседеса» заехал в сугроб в попытке скрыться от автоинспекторов — за вождение в нетрезвом виде суд приговорил нарушителя к сроку в колонии строгого режима.
Преследование по Затулинке
Инцидент случился вечером 22 января 2019 года на Затулинском жилмассиве. По версии обвинения, 25-летний водитель «Медседес-Бенц» ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев и стал поворачивать налево — в сторону дома
По данным прокуратуры, это нарушение заметили стоявшие рядом сотрудники ГИБДД — они поехали вслед за «Мерседесом».
— Однако водитель, увидев, что его преследуют сотрудники, стал скрываться во дворах, — описали ситуацию в прокуратуре.
Всё поняли по походке
Преследование длилось недолго. Возле дома
— Сотрудники сразу же поняли по его шатающейся походке, что он находится в состоянии опьянения, — передали в прокуратуре.
По её данным, факт опьянения подтвердило и медицинское освидетельствование. Более того, выяснилось, что водитель «Мерседеса» уже лишён водительских прав за езду в пьяном виде и срок лишения прав должен был истечь только в мае. Также оказалось, что нарушитель ранее судим за грабежи и отбывал наказание в колонии общего режима.
Почему водителя отправили в колонию строгого режима
В итоге водителя отдали под суд за повторное управление транспортом в пьяном виде — за это нарушение предусмотрено уголовное наказание (ст. 264.1 УК РФ). По данным прокуратуры, в суде свою вину нарушитель не признал — он пояснил, что не был пьян, но давать более подробные показания отказался.
— С учётом того, что он ранее был судим, ему назначили реальное лишение свободы, — сообщили в прокуратуре Кировского района.
В ведомстве уточнили, что суд приговорил водителя к одному году колонии строгого режима и дополнительно запретил ему садиться за руль в течение двух лет. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.
На прошлой неделе похожее происшествие случилось в Калининском районе Новосибирска: водитель «Хонды-Аккорд» не справился с управлением и улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС. При этом от проверки на состояние опьянения он отказался.