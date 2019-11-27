Борцы с захватом парковок устроили массовую эвакуацию машин на Восходе и сняли об этом ролик

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли ролик с машинами, припаркованными на пешеходной дорожке у здания МФЦ недалеко от Восхода. Во время съёмки они устроили массовую эвакуацию, вызвав ДПС.
Видео они опубликовали на своём Youtube-канале «Новосибирский», съёмка проходила в первой половине ноября.
— Там тротуар со знаком «Пешеходная дорожка». Мы там были с полвосьмого утра до двенадцати. И в это время никакой проблемы с парковкой в положенных местах там не было. Но привычка вот эта заезжать на тротуар, потому что идти ближе, скажем, на 30 метров, она укоренена в наших людях. Потому что каждый говорит: «А где мне встать?», а когда ему показываешь, где встать, он говорит, что это далеко. Это такое хамство! Там есть парковка вдоль дороги, где трамвайные пути, там есть платная парковка, но она пустая. Туда не хотят заезжать: зачем, если можно на тротуар поставить. Там весь этот тротуар разломан, машинами изъезжен, газон весь вспахан. Всё это выглядит ужасно, — возмущённо рассказал корреспонденту НГС Новичков.
Денис сообщил, что утром, когда они снимали видео, там находилось примерно 15 автомобилей, но днём эта пешеходная дорожка заполняется машинами полностью. Блогеры вызвали полицию, и на место приехали сотрудники ДПС.
В итоге, по словам Новичкова, наказание получили все автовладельцы: часть машин эвакуировали, а те водители, кто успел забрать припаркованные автомобили, были оштрафованы.
— Нечасто бывает, что полиция так реагирует. Обычно очень сложно достучаться до них по такому поводу. И эвакуаторы обычно проезжают это место мимо: едут на одни и те же места, где привыкли забирать автомобили. В итоге забрали всех: тем, кто выбежал из МФЦ, выписали протоколы, остальных забрали эвакуаторы. Туда бы сотрудников ДПС на въезд поставить на какое-то время, чтобы приучить людей туда не заезжать. Профилактику провести — ситуация бы там поменялась. Но кому это надо? — заметил Денис.
Подъехавшие полицейские, отметил Новичков, также приняли от блогеров заявление и составили схему ДТП по попавшему на видео эпизоду: один из водителей, выезжая с тротуара, повредил стоящий штатив. Не реагируя на замечания блогеров, водитель обругал их и уехал по своим делам. В честь этого происшествия блогеры дали своему ролику название «Наезд. Семья неадекватов».
В конце октября НГС рассказал о том, как Новичков с Соколовым стыдили водителей, заезжающих под «кирпич» с табличкой «кроме служебного транспорта». Такой знак висел возле здания, где находится УФССП по Новосибирской области. После появления ролика в Сети знак «Въезд запрещён» в этом месте демонтировали.