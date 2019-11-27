Борцы с захватом парковок устроили массовую эвакуацию машин на Восходе и сняли об этом ролик

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли ролик с машинами, припаркованными на пешеходной дорожке у здания МФЦ недалеко от Восхода. Во время съёмки они устроили массовую эвакуацию, вызвав ДПС.

Видео они опубликовали на своём Youtube-канале «Новосибирский», съёмка проходила в первой половине ноября.



— Там тротуар со знаком «Пешеходная дорожка». Мы там были с полвосьмого утра до двенадцати. И в это время никакой проблемы с парковкой в положенных местах там не было. Но привычка вот эта заезжать на тротуар, потому что идти ближе, скажем, на 30 метров, она укоренена в наших людях. Потому что каждый говорит: «А где мне встать?», а когда ему показываешь, где встать, он говорит, что это далеко. Это такое хамство! Там есть парковка вдоль дороги, где трамвайные пути, там есть платная парковка, но она пустая. Туда не хотят заезжать: зачем, если можно на тротуар поставить. Там весь этот тротуар разломан, машинами изъезжен, газон весь вспахан. Всё это выглядит ужасно, — возмущённо рассказал корреспонденту НГС Новичков.

