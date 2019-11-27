Новосибирск вошёл в топ-5 городов России по любви к кошкам

Новосибирск вошёл в пятёрку крупных российских городов, жители которых из всех видов домашних животных предпочитают кошек.
К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая 2640 владельцев домашних животных из 22 городов России.
— По данным федерального социологического опроса, из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% — собак и лишь 5% — других домашних питомцев, — сообщили авторы исследования.
По результатам опроса они составили список городов, жители которых чаще всего заводят кошек. Новосибирск занял пятое место в рейтинге.
Лидером списка самых «кошачьих» городов России оказалась Астрахань. На второе место составители рейтинга поместили Москву, на третье — Самару. Четвёртое место занял Санкт-Петербург. Вслед за Новосибирском в порядке убывания идут Владивосток, Саратов, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Краснодар, Уфа, Красноярск, Волгоград, Пермь, Нальчик, Челябинск и Махачкала.
Ранее НГС объявил конкурс на самого милого и толстого котика Новосибирска: за победу боролись 50 упитанных кандидатов. В итоге читатели выбрали лучшего — им стал шестикилограммовый Томас, который не любит спать при свете.