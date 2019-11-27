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Криминал

Экс-начальника станции Новосибирск-Главный отдали под суд за взятки на 450 тысяч

Свою вину Вячеслав Воеводский полностью признал

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Суд рассмотрит дело Вячеслава Воеводского в особом порядке

Суд рассмотрит дело Вячеслава Воеводского в особом порядке

Бывший начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный Вячеслав Воеводский пошёл под суд по обвинению в получении взяток.

Уголовное дело поступило в Железнодорожный районный суд. 

— По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый, занимая должность начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный филиала ОАО «РЖД», получил взятки в особо крупном и значительном размерах на общую сумму более 450 000 рублей от представителей двух коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи выяснили, что начальник станции брал взятки «за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческих организаций».

— При возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, обвиняемый должен был принимать меры к их исключению, в том числе путём дачи соответствующих указаний своим подчинённым, а при наличии сведений о нарушениях при перевозках грузов в вагонах давать тем же работникам поручения о составлении актов проверок без указания имеющихся нарушений для исключения штрафных санкций, — говорится в официальном сообщении следователей.

В сентябре Владимира Воеводского задержали сотрудники ФСБ.

Ещё во время расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину, уточнили в Следственном комитете. Теперь бывшего начальника железнодорожной станции будут судить за получение взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ). 

На сайте Железнодорожного районного суда сообщается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд рассмотрит его дело в особом порядке.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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27 ноя 2019 в 16:56
+6 −0

почему задерживал ФСБ?
сумма не сумашедшая ,иномарку хорошую не купить.
ФСБ не хочет задержать пример Чубайса ?

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 16:19
+5 −0

Даже миллиона не взял... Отпустить лодыря... Сейчас миллиарды воруют...

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 16:23
+4 −0

Не поделился, что ли, с кем?