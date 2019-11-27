Застроят к 2026 году: участок с аварийными домами возле городского аэропорта продают под новое жильё

Два дома на территории признали аварийными и определили под снос Фото: Александр Ощепков

Городские власти выставили на торги участок с двумя аварийными домами на улице Аэропорт, 14 и 15 — торги назначены на конец декабря.

Площадь участка составляет почти 9,5 тысяч кв. м, дома на нём подлежат сносу. По условиям проекта договора с победителем торгов, дом на улице Аэропорт, 14 должен расселить и снести муниципалитет, а соседний на улице Аэропорт, 15 — застройщик, который получит права на развитие территории.



Деревянные дома построены в 1951 году Фото: Александр Ощепков

Кроме того, в договоре указано, что выкупить частные квартиры в доме № 15 победитель торгов должен до конца следующего года, а дом № 14 мэрия снесёт до конца декабря 2021 года. К 2026 году на их месте должно появиться новое жильё.

