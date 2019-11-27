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Застроят к 2026 году: участок с аварийными домами возле городского аэропорта продают под новое жильё

За участок просят 14 миллионов рублей

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Два дома на территории признали аварийными и определили под снос

Два дома на территории признали аварийными и определили под снос

Городские власти выставили на торги участок с двумя аварийными домами на улице Аэропорт, 14 и 15 — торги назначены на конец декабря.

Площадь участка составляет почти 9,5 тысяч кв. м, дома на нём подлежат сносу. По условиям проекта договора с победителем торгов, дом на улице Аэропорт, 14 должен расселить и снести муниципалитет, а соседний на улице Аэропорт, 15 — застройщик, который получит права на развитие территории.

Деревянные дома построены в 1951 году

Деревянные дома построены в 1951 году

Кроме того, в договоре указано, что выкупить частные квартиры в доме № 15 победитель торгов должен до конца следующего года, а дом № 14 мэрия снесёт до конца декабря 2021 года. К 2026 году на их месте должно появиться новое жильё.

По данным БТИ, дома построены в 1951 году, а степень их износа составляет 74–76%.

Торги за территорию назначены на 26 декабря, а начальная стоимость права на её развитие составила 14,6 миллиона рублей.

В начале ноября с молотка ушёл участок складской базы на улице Воинской — тогда цена на торгах выросла в 4 раза.

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КОММЕНТАРИИ (20)

27 ноя 2019 в 18:07

Расселение аварийного жилья это классно. Удручает то, что построят очередные муравейники этажей в 20 с крошечными дворами, без паркингов, мэрия ничего не сделает для улучшения дорожной сети и в итоге мы получим то, что наблюдаем повсеместно.

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 18:09

Каждый раз мэрия устраивает этот цирк с торгами, а в итоге выигрывает тот, кто изначально договорился с городскими властями, подстелил соломки, так сказать.

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 18:08

Ну всё как всегда. Без перемен. На торгах выиграют приближенные к мэру и будут воротить че хотят.