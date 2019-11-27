Застроят к 2026 году: участок с аварийными домами возле городского аэропорта продают под новое жильё

Городские власти выставили на торги участок с двумя аварийными домами на улице Аэропорт, 14 и 15 — торги назначены на конец декабря.
Площадь участка составляет почти 9,5 тысяч кв. м, дома на нём подлежат сносу. По условиям проекта договора с победителем торгов, дом на улице Аэропорт, 14 должен расселить и снести муниципалитет, а соседний на улице Аэропорт, 15 — застройщик, который получит права на развитие территории.
Кроме того, в договоре указано, что выкупить частные квартиры в доме
По данным БТИ, дома построены в 1951 году, а степень их износа составляет 74–76%.
Торги за территорию назначены на 26 декабря, а начальная стоимость права на её развитие составила 14,6 миллиона рублей.
В начале ноября с молотка ушёл участок складской базы на улице Воинской — тогда цена на торгах выросла в 4 раза.