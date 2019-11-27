До суда дошло дело о нападении на врача в больнице: обвиняемый — муж пациентки

В мае 2019 года муж пациентки напал на заместителя главврача Бердской ЦГБ по медицинской части Надежду Шахатову

— По данным следствия, в утреннее время к заместителю главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» обратился 26-летний мужчина с целью оформления и получения документов об оказании медицинской помощи его супруге. Однако заместитель главного врача после изучения представленных медицинских документов отказалась заверять их гербовой печатью, поскольку документы были оформлены мужчиной ненадлежащим образом. В связи с этим между обвиняемым и врачом произошла ссора, в ходе которой мужчина применил к ней физическое насилие, — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Под суд пойдёт муж одной из пациенток, который 20 мая 2019 года поссорился с медицинским работником.

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на бывшего заместителя главврача Бердской центральной городской больницы Надежду Шахатову.

В чём именно заключалось физическое насилие, в Следственном управлении не уточнили. Но сразу после весеннего инцидента Юрий Краморов, работавший тогда главным врачом Бердской ЦГБ, рассказывал, что происшествие случилось в кабинете его заместителя по медицинской части Надежды Шахатовой, ей сломали руку.

По словам бывшего главврача, посетитель схватил женщину за руку и «так повернул, что сломалась кость».



После новосибирские врачи попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина наказать посетителя, который напал на Шахатову.



В СУ СКР по Новосибирской области рассказали, что в отношении мужа пациентки расследовали уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Сейчас расследование завершилось, дело с утверждённым обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.



По данным сайта Бердской центральной городской больницы, сейчас ни Надежда Шахатова, ни Юрий Краморов в прежних должностях уже не работают.