В Новосибирске выбрали самых красивых девушек, которые ворочают деньгами

Ольга Ланцева (слева) завоевала титул «Мисс Финанс — 2019», Валентина Кормильцева (справа) стала «Миссис Финанс — 2019»

Фото: Новосибирский банковский клуб

В Новосибирске завершился конкурс «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года: победительницами по итогам финала стали Ольга Ланцева из «Газпромбанка» и Валентина Кормильцева из микрофинансовой компании «Лайм-Займ». — Это первый конкурс красоты, в котором я участвовала. Конечно же, со всей ответственностью подходила ко всем конкурсам. Выкладывалась на 100%, но почему-то до конца больше были уверены мои коллеги, чем я, в моей победе, — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС одна из лидеров конкурса — 27-летняя Ольга Ланцева, работающая главным специалистом отдела партнёрских продаж в АО «Газпромбанк».

Она уточнила, что финальному вечеру предшествовали этап самопрезентации и творческий конкурс. — Первым этапом была самопрезентация. Конкурсанткам давалось по пять минут, и необходимо было за пять минут представить себя и банк. Я написала речь, каждый день тренировалась. Коллеги уже знали мою речь наизусть, потому что самая лучшая практика выступлений перед публикой — это когда ты выступаешь перед публикой, поэтому каждый день мы по три раза в офисе проводили презентации, готовились. Второй этап — это творческий конкурс, я обратилась к акробатическому театру Exordium, и мы сделали творческий номер. Это был танец с акробатическими элементами, я была в роли Красной Королевы из сказки «Алиса в стране чудес», — рассказала Ольга Ланцева.

Финал конкурса красоты состоялся в Доме культуры «Энергия». За победу боролись 18 финалисток. Зрители увидели их дефиле в деловых костюмах и вечерних платьях, сообщили в Новосибирском банковском клубе, который был организатором этого конкурса наряду с модельным агентством «Красота Сибири».

Как уточнила Ольга Ланцева, на победу претендовали 10 незамужних девушек («мисс») и 8 замужних («миссис»). Титулы жюри присуждало по сумме баллов, которые участницы набрали на протяжении всех этапов. Ольга Ланцева по итогам конкурса завоевала титул «Мисс Финанс — 2019». По словам самой победительницы, это стало для неё «полной неожиданностью». В «Газпромбанке» девушка работает ещё со студенческой скамьи — на протяжении шести лет, это её первое и единственное место работы.

Ольге Ланцевой 27 лет, шесть из которых она работает в «Газпромбанке» Фото: Новосибирский банковский клуб

Титул «Миссис Финанс — 2019» жюри присудило Валентине Кормильцевой из микрофинансовой компании «Лайм-Займ», сообщили в Новосибирском банковском клубе. Расспросить победительницу о её впечатлениях от конкурса корреспонденту НГС пока не удалось.

Валентина Кормильцева стала победительницей конкурса красоты среди замужних девушек Фото: Новосибирский банковский клуб