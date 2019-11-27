Кружил час над Колыванью: самолёт до Москвы вернулся в Толмачёво из-за сработавшего датчика

Сегодня, 27 ноября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся обратно в Толмачёво.
Как сообщили читатели НГС, до приземления в аэропорту самолёт кружил над регионом, вырабатывая топливо. Около часа он летал над Колыванским районом.
— Как заявил командир корабля, самолёт вернулся в Толмачёво по технической ошибке. Пассажиры вылетели запасным бортом, — написал в редакцию один из читателей.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура пояснила, что после вылета в самолёте сработал датчик технической неисправности, после чего экипаж рейса принял решение вернуться в Толмачёво.
Как сообщили в пресс-центре новосибирского аэропорта, самолёт вылетел в 6:30 по местному времени, вернулся спустя три с небольшим часа. Ещё через полтора часа пассажиры смогли повторно вылететь в Домодедово уже на другом воздушном судне.
После публикации НГС получил ответ от пресс-службы авиакомпании S7 Airlines: под технической неисправностью подразумевалось срабатывание сигнализации системы регулирования давления в кабине самолёта.
На прошлой неделе в новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задержали вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово. Причиной стали плохие метеоусловия на Чукотке.