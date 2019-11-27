Кружил час над Колыванью: самолёт до Москвы вернулся в Толмачёво из-за сработавшего датчика

Сегодня, 27 ноября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся обратно в Толмачёво.

Как сообщили читатели НГС, до приземления в аэропорту самолёт кружил над регионом, вырабатывая топливо. Около часа он летал над Колыванским районом.



— Как заявил командир корабля, самолёт вернулся в Толмачёво по технической ошибке. Пассажиры вылетели запасным бортом, — написал в редакцию один из читателей.



Западно-Сибирская транспортная прокуратура пояснила, что после вылета в самолёте сработал датчик технической неисправности, после чего экипаж рейса принял решение вернуться в Толмачёво.