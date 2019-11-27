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Кружил час над Колыванью: самолёт до Москвы вернулся в Толмачёво из-за сработавшего датчика

Перед посадкой самолёт вырабатывал топливо в небе над регионом

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Пассажирам авиарейса Новосибирск — Москва пришлось вернуться в Толмачёво&nbsp;

Пассажирам авиарейса Новосибирск — Москва пришлось вернуться в Толмачёво 

Сегодня, 27 ноября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся обратно в Толмачёво. 

Как сообщили читатели НГС, до приземления в аэропорту самолёт кружил над регионом, вырабатывая топливо. Около часа он летал над Колыванским районом.

— Как заявил командир корабля, самолёт вернулся в Толмачёво по технической ошибке. Пассажиры вылетели запасным бортом, — написал в редакцию один из читателей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура пояснила, что после вылета в самолёте сработал датчик технической неисправности, после чего экипаж рейса принял решение вернуться в Толмачёво.

Как сообщили в пресс-центре новосибирского аэропорта, самолёт вылетел в 6:30 по местному времени, вернулся спустя три с небольшим часа. Ещё через полтора часа пассажиры смогли повторно вылететь в Домодедово уже на другом воздушном судне.

Самолёт кружил до посадки несколько часов

Самолёт кружил до посадки несколько часов

После публикации НГС получил ответ от пресс-службы авиакомпании S7 Airlines: под технической неисправностью подразумевалось срабатывание сигнализации системы регулирования давления в кабине самолёта. 

На прошлой неделе в новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задержали вылет рейса авиакомпании «Алроса» в Домодедово. Причиной стали плохие метеоусловия на Чукотке.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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27 ноя 2019 в 15:16

Это важно, что над Колыванью? А не под Новосибирском сразу?
P.S. Штатная ситуация, забыли сказать.

27 ноя 2019 в 15:14

В чём новость? Ну кружил... Ну сел... Ну вылетели резервным бортом...

я не робот
27 ноя 2019 в 15:24

Сработал датчик на либерала в салоне самолета. Ес-но пришлось вернуться. Надеюсь разберутся как либерал проник на борт.