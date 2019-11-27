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Есть контракты, спонсоры: Рене Фазель заявил, что перенести чемпионат из Новосибирска невозможно

Фазель считает неправомерным менять места проведения Молодёжного чемпионата мира — 2023

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Год назад Рене Фазель приезжал в Новосибирск на торжественное начало работ на месте будущей ледовой арены

Год назад Рене Фазель приезжал в Новосибирск на торжественное начало работ на месте будущей ледовой арены

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не представляет возможным перенос чемпионатов мира среди молодежи 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA. 

Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Молодёжный турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но из-за допинг-скандала оказался под угрозой срыва.

— Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно, — рассказал Рене Фазель ТАСС.

По словам Фазеля, юристы федерации не представляют, как возможно изменить договорённости, а уже сейчас «есть контракты, спонсоры под эти мероприятия».

Итоговое решение WADA представит только 9 декабря. Всемирное антидопинговое агентство может вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации — российским спортсменам запретят на 4 года выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также Россия не сможет проводить у себя соревнования.

Вчера министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что все спортивные объекты в городе будут построены независимо от решения WADA.

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МЧМ-2023WADAдопинг-скандал

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КОММЕНТАРИИ (51)

Алекс 54
27 ноя 2019 в 14:26

Достали уже с этим. Лишить всех медалей и никуда не пускать этих допингистов под названием раша

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 14:21

В Новосибирске нет хоккея... Сибирь льёт помои на болельщиков... Раз два три Акбарс позорную Сибирь дави...

Житель центра
27 ноя 2019 в 14:23

Это хорошо, пусть в этом городе хоть что-нибудь уже построят, кроме бесконечных ТЦ и человейников на "Просторном".