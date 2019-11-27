Есть контракты, спонсоры: Рене Фазель заявил, что перенести чемпионат из Новосибирска невозможно

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не представляет возможным перенос чемпионатов мира среди молодежи 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA.
Об этом он сообщил агентству ТАСС.
Молодёжный турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но из-за допинг-скандала оказался под угрозой срыва.
— Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно, — рассказал Рене Фазель ТАСС.
По словам Фазеля, юристы федерации не представляют, как возможно изменить договорённости, а уже сейчас «есть контракты, спонсоры под эти мероприятия».
Итоговое решение WADA представит только 9 декабря. Всемирное антидопинговое агентство может вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации — российским спортсменам запретят на 4 года выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также Россия не сможет проводить у себя соревнования.
Вчера министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что все спортивные объекты в городе будут построены независимо от решения WADA.