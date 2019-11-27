Есть контракты, спонсоры: Рене Фазель заявил, что перенести чемпионат из Новосибирска невозможно

Год назад Рене Фазель приезжал в Новосибирск на торжественное начало работ на месте будущей ледовой арены

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не представляет возможным перенос чемпионатов мира среди молодежи 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA.

Об этом он сообщил агентству ТАСС.



Молодёжный турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но из-за допинг-скандала оказался под угрозой срыва.



— Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно, — рассказал Рене Фазель ТАСС.