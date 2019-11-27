В Новосибирске на Южно-Чемском открыли новый детский сад

Фасад уже был готов летом

В Новосибирске открыли новый детский сад в Кировском районе на улице Виктора Шевелёва, 25.

— Детский сад в микрорайоне Южно-Чемском примет 220 ребятишек, сметная стоимость строительства объекта составляет порядка 237 миллионов рублей, в том числе более 112 миллионов рублей из федерального бюджета, — сообщил министр строительства Иван Шмидт.

Садик площадью около 5 тысяч квадратных метров уже начал свою работу. В здании 12 групп, залы для физкультуры и музыкальных занятий, медицинский помещения, пищеблок и административные кабинеты.