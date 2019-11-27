В Новосибирске на Южно-Чемском открыли новый детский сад

В Новосибирске открыли новый детский сад в Кировском районе на улице Виктора Шевелёва, 25.
— Детский сад в микрорайоне Южно-Чемском примет 220 ребятишек, сметная стоимость строительства объекта составляет порядка 237 миллионов рублей, в том числе более 112 миллионов рублей из федерального бюджета, — сообщил министр строительства Иван Шмидт.
Садик площадью около 5 тысяч квадратных метров уже начал свою работу. В здании 12 групп, залы для физкультуры и музыкальных занятий, медицинский помещения, пищеблок и административные кабинеты.
В 2019 году запланировано потратить около 1,8 миллиардов рублей на детские сады. Из них 500 миллионов из федерального бюджета, а 1,2 миллиарда из областного.
Другой новый детский садик на Охотской в Заельцовском районе Новосибирска закончат строить до конца 2019 года — там будут построены теневые навесы и горки в виде двух кубических блоков.