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Образование

В Новосибирске на Южно-Чемском открыли новый детский сад

В него смогут ходить сразу 220 детей

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Фасад уже был готов летом

Фасад уже был готов летом

В Новосибирске открыли новый детский сад в Кировском районе на улице Виктора Шевелёва, 25.

— Детский сад в микрорайоне Южно-Чемском примет 220 ребятишек, сметная стоимость строительства объекта составляет порядка 237 миллионов рублей, в том числе более 112 миллионов рублей из федерального бюджета, — сообщил министр строительства Иван Шмидт.

Садик площадью около 5 тысяч квадратных метров уже начал свою работу. В здании 12 групп, залы для физкультуры и музыкальных занятий, медицинский помещения, пищеблок и административные кабинеты.

В 2019 году запланировано потратить около 1,8 миллиардов рублей на детские сады. Из них 500 миллионов из федерального бюджета, а 1,2 миллиарда из областного.

Другой новый детский садик на Охотской в Заельцовском районе Новосибирска закончат строить до конца 2019 года — там будут построены теневые навесы и горки в виде двух кубических блоков.

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КОММЕНТАРИИ (29)

Житель центра
27 ноя 2019 в 14:13

ЖК "Просторный" надо обнести колючей проволокой, всех пускать, никого не выпускать. Ужаснейшее гетто посреди бывшего болота.... Этот ЖК позорит наш город.

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 13:57

Отличная новость, но сейчас Диванные войска найдут минусы и в открытии детского сада...

Екатерина И.
27 ноя 2019 в 14:30

Гетто)) страшно даже ходить там.