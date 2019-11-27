Покажите паспорт: детям запретили смотреть фильмы 18+ даже с родителями

Новосибирские кинотеатры перестали пускать несовершеннолетних детей на фильмы с пометкой 18+.
С запретами уже столкнулись первые горожане. Об этом корреспонденту НГС рассказала Лидия Маркова, бывший PR-менеджер кинотеатра «Победа» — она продолжает следить за культурной жизнью Новосибирска. Маркова пояснила, что такими историями с ней стали делиться знакомые. Например, одной женщине с несовершеннолетним сыном пришлось сдавать билеты, купленные заранее на фильм про рэпера Лил Пипа, который умер от передозировки наркотиков.
— Еще одна знакомая хотела сходить с подростками на фильм «Аббатство Даунтон», но ей сказали, что нельзя — он 18+, — привела другой пример Лидия Маркова.
Пометка 18+ из рекомендательной стала обязательной с 29 октября, когда в силу вступили поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру». Родители больше не могут провести несовершеннолетних детей на фильмы для взрослых под свою ответственность. А кинотеатры стали чаще спрашивать у посетителей паспорт, если сомневаются в том, что возраст зрителя соответствует заявленной категории фильма 18+.
Такие строгие ограничения действуют только для фильмов 18+, остальные возрастные рейтинги — рекомендательные.
— Особое распоряжение директора кинопоказа о том, что мы больше не можем пускать детей на фильмы с пометкой 18+ даже с родителями, вышло примерно месяц назад. Это закон, и мы не имеем права делать какие-то исключения, — рассказала пресс-секретарь кинотеатра «Победа» Екатерина Шевченко.
Старший кассир «КиноСити Новосибирск» Ксения Яночкина подтвердила, что они тоже больше не пускают детей на фильмы с пометкой 18+.
— Это долгоиграющая история. Когда фильму «Т-34», в котором много жесткости, потому что ни одна война не может быть без жестокости, дается рейтинг 12+, а «Красавица и чудовище» с намеками на неоднозначность чайника — 16+. К сожалению, это может стать способом открыть более широкую дорогу отечественному кино. Хотя в каких-то случаях в этом действительно есть смысл, — рассуждает Лидия Маркова.
Как считаете, разумно не пускать несовершеннолетних на фильмы 18+ с родителями?
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