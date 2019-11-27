«Опрокинули на землю и пинать начали»: жителей Калининского района больше года пугает группа подростков

Подростки снимали избиение детей на видео — ролики появились в соцсетях Фото: vk.com/on_18

Жители Калининского района Новосибирска, в том числе мать одного избитого ребёнка и знакомая другого пострадавшего мальчика, рассказали о нападениях на детей. Группа подростков, по их информации, нападает на слабых больше года. Накануне видео с избиениями школьников появились в соцсетях. Девятиклассник ходит с мамой в школу

По словам знакомой одного из пострадавших, первое столкновение с ними произошло ещё зимой прошлого года — тогда они напали на 13-летнего школьника и забрали телефон.

— Потом они нашли этого мальчика в социальных сетях, стали его там терроризировать, то есть выманивать каким-либо образом деньги, писать про какие-то долги. Я сама видела эти сообщения и могу твёрдо заявить: никаких долгов у ребёнка не было, — рассказала она корреспонденту НГС.



После давления в соцсетях со стороны нападавших пострадавший совершил несколько денежных переводов — на 500 и 600 рублей. Однако этого подросткам оказалось недостаточно, сейчас они требуют от школьника 4000 рублей.

Знакомая пострадавшего отметила, что вчера мама мальчика обратилась в полицию, но там развели руками.

— Первый совет от полиции был: «Соберитесь и так же толпой на них». А второй, который они дали: «Отдайте ребёнка в спорт». О каком спорте может идти речь? Мальчишка с мамой в школу ходит, он боится, ведь эти подростки его просто забивали. Сейчас он учится в девятом классе. У него такой стресс, что он плачет даже. В полиции маме так и сказали: «Единственное, что мы можем — разослать ориентировки с фотографиями из видео». Но как это сделать, если в видео их видно только мельком? — поделилась подробностями знакомая пострадавшего.

Собеседница НГС добавила, что знает минимум о четырёх пострадавших, всем им 13–14 лет, двое учатся в одной школе Калининского района.

В самой школе про конфликт учеников с другими подростками не слышали.



— Во-первых, заявлений от родителей не поступало в социально-психологическую службу, — пояснил корреспонденту НГС директор этой школы — Во-вторых, ни у социального педагога, ни у классного руководителя заявлений тоже нет.

Нападают толпой По словам других местных жителей, подростки терроризируют детей на улице Богдана Хмельницкого уже больше года. — В начале года на сына нападали толпой. Опрокинули на землю и пинать начали. Эти же. Вчера вместе ролики смотрели. Ему повезло. Взрослые вступились. В кабинете в отделе [полиции] сказали: «Знаем, показывали видео, заявлений много, но.... возраст "детей" не позволяет применить меры, так как сейчас очень соблюдаются права ребенка». Странно этих уличных, неблагополучных, с уверенными замашками права соблюдаются, а нормальных детей, получается, не защищают, — сообщила жительница района. Она добавила, что сейчас опять боится за сына — ребёнок после просмотра видео в соцсетях снова начал нервничать. О своём столкновении с бандой подростков НГС рассказала ещё одна местная жительница.

— Это всё происходило весной около круглосуточного пивного магазина. Территориально — между остановками «ДК Горького» и «ЛДС "Сибирь"». Избивали они на тот момент не детей, а взрослых, но пьяных людей. У нас на глазах с мужем они попытались выцепить какого-то одного дядечку. Мы тут же вызвали полицию, обрисовали ситуацию, но полиция так и не приехала. Мы ждали их, держали этих детей, очень агрессивных. Но опять же, как это со стороны смотрелось: стоит толпа подростков человек пять, им лет 14–15, и стоим мы с мужем, которые держат этих детей за шиворот. В итоге никого мы не дождались из полиции, а дети вырвались, — пояснила она. Полиция нашла нападавших, но заявлений не было В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что заявлений по последним инцидентам избиений в отделе нет. — В настоящее время по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка сотрудниками полиции. Лица, принимавшие на видео участие в нанесении телесных повреждений другим несовершеннолетним, — они установлены. Они опрашиваются. В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица. Заявлений пока в полицию не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.