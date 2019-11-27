27 ноября среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 64.02
eur 70.52

Все новости

Все новости
Криминал

Полиция нашла подростков, которые избивали детей и снимали это на видео

Сейчас школьников допрашивают

Поделиться

4 860
28 Обсудить
Видео с избиением детей попали в соцсети

Видео с избиением детей попали в соцсети

Новосибирские полицейские нашли подростков, которые избивали детей в Калининском районе — несколько видео их нападений попало в соцсети. 

— В настоящее время по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка сотрудниками полиции. Лица, принимавшие на видео участие в нанесении телесных повреждений другим несовершеннолетним, — они установлены. Они опрашиваются. В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица. Заявлений пока в полицию не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

За ситуацией следит и Следственный комитет, который начал свою проверку.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

избиение детейполиция

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 4
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (28)

Игорь Т
27 ноя 2019 в 11:54

1) Принудительные исправительные работы
2) осуждение условно на 3 года каждого
3) За малейшее нарушение УК РФ в течении 3-х летнего условного срока-на зону для малолетних преступников!
Думаю урок будет всем!

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 11:54

Раньше отправляли в соответствующую колонию. сейчас "понять, простить и отпустить". Итог - пока не произойдёт убийство....

27 ноя 2019 в 11:49

Очень быстро! Я рад, что у нас есть такая оперативная полиция. Спасибо вам.