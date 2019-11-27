Полиция нашла подростков, которые избивали детей и снимали это на видео

Видео с избиением детей попали в соцсети

— В настоящее время по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка сотрудниками полиции. Лица, принимавшие на видео участие в нанесении телесных повреждений другим несовершеннолетним, — они установлены. Они опрашиваются. В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица. Заявлений пока в полицию не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские нашли подростков, которые избивали детей в Калининском районе — несколько видео их нападений попало в соцсети.

За ситуацией следит и Следственный комитет, который начал свою проверку.

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Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

