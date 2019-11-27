Рядом с Первомайским сквером закрыли вход в подземный переход

В Новосибирске на площади Ленина закрыли вход в подземный переход со стороны Первомайского сквера.
Этот вход не работает с сегодняшнего утра. Сейчас попасть в подземный переход можно через вход со стороны дома
В начале ноября жительница Новосибирска получила травму, спускаясь по лестнице подземного перехода со стороны Первомайского сквера. После этого в мэрии города сообщили, что скоро этот вход закроют на капитальный ремонт. Изначально это планировали сделать ещё 12 ноября, а закончить работу к 20 декабря. Ремонт подземного перехода выполнит МУП «УЗСПТС».