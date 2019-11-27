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Дороги и транспорт

Рядом с Первомайским сквером закрыли вход в подземный переход

В начале ноября жительница Новосибирска получила там травму ноги, упав на сломанной ступени

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Сегодня утром закрыли вход в переход со стороны Первомайского сквера

Сегодня утром закрыли вход в переход со стороны Первомайского сквера

В Новосибирске на площади Ленина закрыли вход в подземный переход со стороны Первомайского сквера.

Этот вход не работает с сегодняшнего утра. Сейчас попасть в подземный переход можно через вход со стороны дома № 17 на Красном проспекте, который сегодня открыли после длительного ремонта

Переход со стороны дома по адресу Красный проспект, 17 открыли после ремонта

Переход со стороны дома по адресу Красный проспект, 17 открыли после ремонта

В начале ноября жительница Новосибирска получила травму, спускаясь по лестнице подземного перехода со стороны Первомайского сквера. После этого в мэрии города сообщили, что скоро этот вход закроют на капитальный ремонт. Изначально это планировали сделать ещё 12 ноября, а закончить работу к 20 декабря. Ремонт подземного перехода выполнит МУП «УЗСПТС».

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КОММЕНТАРИИ (5)

27 ноя 2019 в 12:11

Такое впечатление, что все руководители, отвечающие за ремонты были в отпуске, а теперь вернувшись, решили ремонтом заняться, сибирской суровой зимой.

алексус
27 ноя 2019 в 12:09

Можно было просто отремонтировать сломанную ступеньку, но нет - закрыли весь переход, на полгода точно, будут осваивать бюджетные средства в особо крупных размерах)

27 ноя 2019 в 12:13

сибирякам плевать