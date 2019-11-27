Гепатит у сотрудников не нашли, но бар закрыли: «Весёлый поросёнок» устраняет нарушения санитарных норм

Сейчас бар закрыт — до того момента, пока не устранят все нарушения, выявленные Роспотребнадзором Фото: Густаво Зырянов

Суд потребовал закрыть новосибирский бар «Весёлый поросёнок» на Восходе — за 60 дней владельцы должны устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм. — Специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе внеплановой проверки установлено, что ООО «Вкусная Прага» (бар «Весёлый поросёнок». — Прим. ред.) допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе: отсутствует производственное оборудование для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника, — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Приставы передают, что суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. — Прим. ред.). — Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Вкусная Прага» сроком на 60 суток, — объясняют в УФССП по НСО. Журналист НГС уточнил в пресс-службе, что заведение закрыто с 22 ноября. Судебные приставы теперь будут проверять исполнение требований: если владельцы заведения устранят все нарушения раньше чем через 60 дней, то бар сразу откроют.

Сейчас у двери бара висит такое объявление Фото: Густаво Зырянов

В начале ноября НГС писал о том, что четверо новосибирцев попали в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А после заказа еды в одном заведении — эту информацию 13 ноября подтвердил Минздрав. В отзывах на Flamp пользователи утверждали, что проблема была в баре «Весёлый поросёнок» на улице Восход, но подтвердить или опровергнуть эту информацию может Роспотребнадзор. Журналист НГС направил туда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.



— Результаты обследования сотрудников пришли — всё отрицательно, гепатита А ни у кого нет: у шести из восьми сотрудников результат отрицательный, у двоих есть иммунитет, — рассказал корреспонденту НГС владелец бара «Весёлый поросёнок» Александр Виндюрин. Также у владельца бара есть результаты проверки Роспотребнадзора (копии он предоставил редакции).



— Работа по устранению нарушений ещё до суда началась, мы закрылись сразу же и ждали результатов проверки Роспотребнадзора, — пояснил Александр Виндюрин.



Он пояснил, что специалисты Роспотребнадзора взяли пробы с посуды и столов в баре: сальманеллы и бактерии группы кишечной палочки не обнаружены. Но в заключении указано 18 нарушений, которые нужно устранить. Например, «при хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного соседства (в холодильнике на одной полке хранится сырое мясо и готовая продукция — картофельное пюре, полукопчёные колбаски)», «ежедневно не ведётся необходимая документация», «для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь», «ежедневно перед началом смены медработник или другие ответственные лица не проводят осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний» и так далее.