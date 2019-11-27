Улицу в тихом центре окутало паром из-за ремонта теплотрассы

Сегодня утром улицу Революции в Железнодорожном районе Новосибирска окутало клубами пара из-за ремонта теплотрассы.
Обильный белый пар поднимается над дорогой рядом с театром «Красный факел». На месте коммунальных работ стоят ограждение и предупреждающие знаки.
— Это запланированные работы. Идёт слив воды, поэтому много пара, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».
Накануне в домах на улице Революции повесили объявления о том, что в среду, 27 ноября, с 6:00 до 22:00 из-за коммунальной аварии не будет отопления. Тогда в СГК поясняли, что отключение будет связано с плановыми работами из-за дефекта теплотрассы и что в зону отключения попадут 69 многоквартирных домов, 6 детских учреждений и больница.
Сейчас на муниципальном портале указано, что под плановое отключение отопления из-за работ на теплосетях попали 159 домов в Железнодорожном районе: на улицах Революции, Депутатской, Дмитрия Шамшурина, Движенцев, Вокзальной магистрали, проспекте Димитрова, улицах Коммунистической, Октябрьской, Ленина, Урицкого, Федора Ивачева, Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина и Комсомольском проспекте. Вернуть тепло в эти дома коммунальщики планируют до 22:00.
Накануне больше сотни многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды в Октябрьском районе. А неделей ранее крупная коммунальная авария случилась на Северо-Чемском.