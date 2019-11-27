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Улицу в тихом центре окутало паром из-за ремонта теплотрассы

Без отопления остались полторы сотни домов в Железнодорожном районе

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В СГК объяснили, что большой объём пара связан со сливом воды во время ремонта

В СГК объяснили, что большой объём пара связан со сливом воды во время ремонта

Сегодня утром улицу Революции в Железнодорожном районе Новосибирска окутало клубами пара из-за ремонта теплотрассы.

Обильный белый пар поднимается над дорогой рядом с театром «Красный факел». На месте коммунальных работ стоят ограждение и предупреждающие знаки.

— Это запланированные работы. Идёт слив воды, поэтому много пара, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». 

Накануне в домах на улице Революции повесили объявления о том, что в среду, 27 ноября, с 6:00 до 22:00 из-за коммунальной аварии не будет отопления. Тогда в СГК поясняли, что отключение будет связано с плановыми работами из-за дефекта теплотрассы и что в зону отключения попадут 69 многоквартирных домов, 6 детских учреждений и больница.

Отопление отключили в десятках домов Железнодорожного района

Отопление отключили в десятках домов Железнодорожного района

Закончить ремонт теплоэнергетики планируют к десяти часам вечера&nbsp;

Закончить ремонт теплоэнергетики планируют к десяти часам вечера 

Сейчас на муниципальном портале указано, что под плановое отключение отопления из-за работ на теплосетях попали 159 домов в Железнодорожном районе: на улицах Революции, Депутатской, Дмитрия Шамшурина, Движенцев, Вокзальной магистрали, проспекте Димитрова, улицах Коммунистической, Октябрьской, Ленина, Урицкого, Федора Ивачева, Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина и Комсомольском проспекте. Вернуть тепло в эти дома коммунальщики планируют до 22:00.

Накануне больше сотни многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды в Октябрьском районе. А неделей ранее крупная коммунальная авария случилась на Северо-Чемском

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КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 10:47
+6 −3

Не беда не месяц май... Потерпят...

27 ноя 2019 в 11:21
+5 −0

Ладно, ладно, СГК, мы поняли уже, хватит. Начинайте уже объявлять новые тарифы. Эти ваши игрища слишком затянулись.

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 11:26
+4 −0

Как опять?!
Деятельностью СГК должна заниматься не только прокуратура, а ещё и ФСБ. Тут явно их профиль.